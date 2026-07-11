Вкус детства с пользой: этот простой десерт спасает кишечник и помогает похудеть

Диетологи напомнили о простом блюде, которое стоит есть вместо сладостей.

Привычный с детства десерт может стать неожиданным союзником в борьбе с лишним весом, пишет dziennik.pl.

Речь идет о домашнем киселе – блюде, которое готовили еще наши бабушки.

Многие помнят кисель лишь как еду для детей или спасение при проблемах с желудком. Однако, если готовить его правильно – на основе фруктов и с минимумом подсластителя, например меда, – блюдо вполне подходит и для повседневного меню взрослого человека.

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Главный секрет кроется в картофельном крахмале. Именно он образует на слизистой желудка и кишечника нежную защитную пленку, поэтому кисель легко усваивается. Врачи часто рекомендуют это блюдо людям с чувствительным пищеварением или тем, кто восстанавливается после проблем с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, кисель хорошо увлажняет организм и не перегружает пищеварительную систему, в отличие от жирных перекусов. А если добавить свежие или замороженные ягоды, блюдо дополнительно обогатится клетчаткой – она поддерживает работу кишечника и надолго дарит чувство сытости, поэтому меньше хочется перекусывать между приемами пищи.

Отдельная польза, о которой говорят врачи, – для сердца. Домашний кисель на натуральном соке и свежих фруктах снабжает организм антиоксидантами, которые защищают клетки от окислительного стресса, а также витаминами и веществами, полезными для сосудов.

Рецепт домашнего киселя:

500 мл натурального сока (малинового, вишневого или смородинового), можно разбавить водой;

2 столовые ложки картофельного крахмала;

горсть свежих ягод;

мед, эритрит или сахар – по желанию.

Большую часть сока нагревают в кастрюле. В отдельном стакане разводят крахмал с оставшимся холодным соком, чтобы не было комочков. Когда сок в кастрюле закипает, туда тонкой струйкой вливают крахмальную смесь, постоянно помешивая. Через несколько минут масса загустеет – тогда добавляют свежие ягоды. Подавать можно теплым или охлажденным.

Сам по себе кисель не сжигает калории, однако он прекрасно заменяет калорийные пирожные или батончики: сладкое желание удовлетворено, а лишних калорий – значительно меньше.

Ранее УНИАН сообщал, какие напитки лучше всего поддерживают здоровье кишечника. Среди полезных вариантов – кефир с десятками штаммов пробиотических бактерий, комбуча, обогащенная антиоксидантами и органическими кислотами, а также сливовый сок, стимулирующий пищеварение благодаря сорбитолу. В список также вошли напиток с яблочным уксусом, газированные напитки с пребиотиками, латте с куркумой, чай с имбирем и лимоном и костный бульон.

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