Они отметили, что люди должны стараться "не беспокоиться о мелких неприятностях в жизни".

Жить без стресса и по жизни быть добрым - этот урок следует усвоить молодому поколению, если оно хочет прожить долгую жизнь.

Такой совет дали 103-летняя Анжелина Торриси и 101-летняя Маргарет Ваккаро, пишет FOX Business. "Они должны быть в хорошем настроении, быть очень добрыми, сострадательными, быть благодарными за то, что у них есть, и просто быть… хорошими людьми", - сказала Торриси, когда его спросили, какой совет она дала бы молодому поколению.

Если вы добры, это "всегда вернется к вам", добавила Торриси. Женщина добавила, что люди должны стараться "не беспокоиться о мелких неприятностях жизни".

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"Люди подвергают себя слишком большому стрессу. Они беспокоятся о вещах, которые для них не важны… нужно избегать стресса", - призвала она и добавила, что, чтобы снизить стресс, важно быть занятым, в противном случае в голову начнут прихдить глупые мысли.

Торриси также считает, что ее долгая и здоровая жизнь связана с активностью в молодости. "У нас не было лифтов. Мы не пользовались транспортом. Мы шли в школу пешком. Мы шли в церковь. Я жила на верхнем этаже. Мы поднялись по пять лестничных пролетов", - сказала она.

Ваккаро в свою очередь также подчеркнула важность быть занятым и помогать другим. "Что, по моему мнению, сохраняет здоровье, так это просто оставаться вовлеченным", - сказала она.

Ее совет молодому поколению: посмотрите, какие изменения вы можете внести. "Это очень важно", - сказала она.

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