"На самом деле, старость для меня ничего не значит", - признается Джилл Буш.

Британская долгожительница представила необычный рецепт, как дожить до 100 лет - не отказывать себе в спиртном, бананах и прогулках. Но есть у нее еще один секрет.

Об этом сообщает Ham&High.

На минувших выходных, 12 сентября жительница Лондона Джули Буш отметила столетие. Юбилей женщина отпраздновала крупной уличной вечеринкой с десятками гостей - родственников, друзей и соседей.

Бывший физиотерапевт и волонтер Красного Креста и по сегодня ежедневно гуляет по своему району, с радостью болтает с соседями, играет на виолончели и регулярно играет в бридж.

Она признается, что все еще чувствует себя в хорошей форме и строит планы на будущее.

Читайте такжеСекрет долголетия: ученые нашли способ заблокировать ген, отвечающий за старение"Внутри я не чувствую ничего соответствующего своему возрасту. На самом деле, старость для меня ничего не значит. Я все еще гуляю каждый день, живу одна и сама за собой ухаживаю", - признается англичанка.

Буш уже прабабушка - у нее шесть внуков и шесть правнуков. Однако в 1998 году она похоронила мужа.

"Виски, прогулки, бананы и борьба с фашизмом. Не обязательно в таком порядке", - так цитирует рецепт долголетия своей бабушки один из внуков Джули.

Напомним, что самым пожилым человеком на планете считается японка Кане Танака, которой в январе исполнилось 118 лет.

Автор: Станислав Кожемякин