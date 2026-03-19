Исследователи проанализировали образ жизни активных людей.

Многие пожилые люди в Японии ежедневно пользуются велосипедами. Там это более популярно, чем в Европе. А теперь исследования показали, что люди, которые ездят на велосипедах, как правило, более физически активны и социально вовлечены, пишет Mediafax.

По данным исследования, опубликованного в ScienceDaily, привычку пожилых японцев ездить на велосипеде в повседневных делах изучали не так много. И поэтому, чтобы лучше понять ее влияние, исследователи проанализировали привычку езды на велосипеде среди пожилых людей в двух основных сферах.

Сначала они изучили, как часто участники ездили на велосипеде в 2013 году, и отследили, нуждались ли они впоследствии в долгосрочном уходе или умерли ли они в течение 10-летнего периода, вплоть до 2023 года.

Затем они оценили изменения в циклическом поведении (когда люди начали ездить на велосипеде и как долго это продолжалось) между 2013 и 2017 годами, а также то, как эти закономерности связаны с последующими последствиями для здоровья.

Результаты показали очевидные преимущества велосипедов. Пожилые люди, которые ездили на велосипеде в 2013 году, имели меньший риск потребности в долгосрочном уходе и меньший риск смерти в течение следующего десятилетия по сравнению с теми, кто не ездил на велосипеде. Эти защитные эффекты были особенно сильными среди людей, которые не водили автомобиль.

Вторая часть исследования показала, что пожилые люди, которые продолжали ездить на велосипеде в период с 2013 по 2017 год, имели сниженный риск как необходимости в долгосрочном уходе, так и смерти в последующие годы.

Среди людей, которые не водили автомобиль, преимущества были еще больше. Те, кто продолжал ездить на велосипеде или начал ездить на велосипеде в течение этого периода, реже нуждались в долгосрочном уходе позже.

"Результаты исследования свидетельствуют о том, что езда на велосипеде может играть важную роль в поддержании физического и психического благополучия пожилых людей, помогая продлить жизнь и сохранить независимость", – говорится в статье.

Исследователи описывают велоспорт как "спутника жизни", который способствует более здоровому старению, особенно для тех, кто больше не садится за руль. Это особенно актуально, учитывая, что все больше пожилых людей в Японии отказываются от водительских прав.

В исследовании также подчеркивается необходимость большей социальной поддержки для поощрения езды на велосипеде среди пожилых людей.

