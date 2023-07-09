Нитраты в основном находятся в кожуре ягоды, отметил врач.

Есть уйма страшилок о ранних арбузах, в частности, что в них содержится очень много нитратов, и это якобы "страшно угрожает нашей жизни".

Концентрация нитратов, даже очень высокая, не может ничего сделать с человеком, "это страшилки", рассказал кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский. "…много, много-много страшилок про ранние арбузы. Вечно нас пугают какими-то нитратами, которых там огромное количество", - отметил медик.

Эксперт подчеркнул, что выращивание арбузов не очень отличается от выращивания помидоров, огурцов, кабачков и так далее, но почему-то люди не пугаются этих ранних овощей, а с арбузами ситуация кардинально другая.

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"Первое - успокойтесь. Концентрация нитрата, даже очень высокая, не может с вами ничего сделать, это страшилки. Нитраты на самом деле не опасны, это раз. Далее - нитраты нейтрализуются аскорбиновой кислотой, которой много в мякоти арбуза. И еще что надо знать, что нитраты в основном находятся в кожуре арбуза, в мякоти их практически нет. А опасные соединения образуются из нитратов при нагреве до высокой температуры…", - добавил он.

Интересные новости об арбузах

В конце июня агроном ЧП "Агро Юг экспорт" Игорь Сериков сообщил, что в текущем году цены на арбузы в Украине будет выше, чем 2022-м, поскольку развитие их посевов в Одесской области задерживалось из-за холодной весны и прохладного для этой культуры начала лета.

Стоит отметить, что в Киеве летом прошлого года арбузы стоили от 60 гривень за килограмм. Ближе к осени стоимость колебались в пределах 40-30 грн/кг.

Справка УНИАН. Нитратами называют природные неорганические соли. Чаще всего эти химические вещества используют в сельськом хозяйстве, чтобы удобрить растения и получить лучший урожай. Считается, что благодаря нитратам растения быстрее развиваются.

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