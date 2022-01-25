В Украине за сутки обнаружили 19 118 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2809 детей и 594 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1507 человек; зафиксирован 161 летальный исход; выздоровели 5863 человека.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 110 121.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 889 488 человек;
- выздоровели - 3 591 201 человек;
- летальных исходов - 99 443;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 581 514.
Коронавирус в Киеве: данные
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 1589 человек, трое умерли от осложнений. Об этом сообщил городской председатель столицы Виталий Кличко на своем официальном сайте.
Среди тех, кто заболел: 826 женщин в возрасте от 18 до 86 лет и 526 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, а также дети - 122 девочки от 3 месяцев до 17 лет и 115 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. Среди умерших - две женщины 72 и 74 лет и один мужчина 74 лет. В больницы столицы госпитализировали в течение суток 63 больных с подтвержденным COVID-19 и 106 человек - с подозрением и пневмониями.
Больше всего случаев заболевания вчера обнаружили в Дарницком районе - 351, Оболонском - 227 и Деснянском районах - 170 случаев.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1589;
Винницкая область - 1207;
Волынская область - 492;
Днепропетровская область - 574;
Донецкая область - 788;
Житомирская область - 269;
Закарпатская область - 680;
Запорожская область - 462;
Ивано-Франковская область – 1387;
Киевская область - 745;
Кировоградская область - 95;
Луганская область - 387;
Львовская область – 2299;
Николаевская область - 306;
Одесская область - 910;
Полтавская область - 697;
Ровенская область - 809;
Сумская область - 809;
Тернопольская область – 1164;
Харьковская область – 1038;
Херсонская область - 122;
Хмельницкая область - 579;
Черкасская область - 490;
Черновицкая область - 919;
Черниговская область - 301.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине проведено почти 30 млн прививок против COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за прошедшие сутки вакцинировано против COVID-19 69 тыс. 546 человек. Первую дозу получил 27 тыс. 261 человек, вторую – 24 тыс. 700 человек, дополнительную – 501, бустерную – 17 тыс. 084.
С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 191 тыс. 379 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 191 тыс. 377, вторую – 14 млн 490 тыс. 784, дополнительную – 13 тыс. 609, бустерную – 225 тыс. 868. Всего проведено 29 млн 921 тыс. 638 прививок.
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.