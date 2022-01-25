Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Львовской области.

В Украине за сутки обнаружили 19 118 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2809 детей и 594 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1507 человек; зафиксирован 161 летальный исход; выздоровели 5863 человека.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 110 121.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 889 488 человек;

выздоровели - 3 591 201 человек;

летальных исходов - 99 443;

проведено ПЦР-тестирований - 17 581 514.

Коронавирус в Киеве: данные

В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 1589 человек, трое умерли от осложнений. Об этом сообщил городской председатель столицы Виталий Кличко на своем официальном сайте.

Среди тех, кто заболел: 826 женщин в возрасте от 18 до 86 лет и 526 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, а также дети - 122 девочки от 3 месяцев до 17 лет и 115 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. Среди умерших - две женщины 72 и 74 лет и один мужчина 74 лет. В больницы столицы госпитализировали в течение суток 63 больных с подтвержденным COVID-19 и 106 человек - с подозрением и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания вчера обнаружили в Дарницком районе - 351, Оболонском - 227 и Деснянском районах - 170 случаев.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1589;

Винницкая область - 1207;

Волынская область - 492;

Днепропетровская область - 574;

Донецкая область - 788;

Житомирская область - 269;

Закарпатская область - 680;

Запорожская область - 462;

Ивано-Франковская область – 1387;

Киевская область - 745;

Кировоградская область - 95;

Луганская область - 387;

Львовская область – 2299;

Николаевская область - 306;

Одесская область - 910;

Полтавская область - 697;

Ровенская область - 809;

Сумская область - 809;

Тернопольская область – 1164;

Харьковская область – 1038;

Херсонская область - 122;

Хмельницкая область - 579;

Черкасская область - 490;

Черновицкая область - 919;

Черниговская область - 301.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине проведено почти 30 млн прививок против COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за прошедшие сутки вакцинировано против COVID-19 69 тыс. 546 человек. Первую дозу получил 27 тыс. 261 человек, вторую – 24 тыс. 700 человек, дополнительную – 501, бустерную – 17 тыс. 084.

С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 191 тыс. 379 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 191 тыс. 377, вторую – 14 млн 490 тыс. 784, дополнительную – 13 тыс. 609, бустерную – 225 тыс. 868. Всего проведено 29 млн 921 тыс. 638 прививок.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.