Специалисты советуют прежде всего следить за размером порции.

Диетологи посоветовали, как победить повышенное газообразование после обильного приема пищи.

Специалисты советуют прежде всего следить за размером порции, поскольку если есть слишком много и слишком быстро, это может привести к дискомфорту в пищеварении. Также они рекомендуют не набрасываться на еду, когда вы слишком голодны, так как это может привести к быстрому перееданию, пишет Eatthis. Лучше отдать предпочтение небольшими перекусами в течение дня, чтобы избежать сильного голода, а при приеме основной пищи специалисты советуют следить за размером порции.

Хорошо пережевывайте пищу. Если вы едите слишком быстро или разговариваете во время еды, вы не пережевываете пищу столько, сколько нужно. Это может потребовать от пищеварительной системы больше усилий для переработки пищи, что приведет к вздутию живота.

Видео дня

Наслаждайтесь компанией. Этот совет актуален в праздники. Диетологи отмечают, что лучше сосредоточиться на беседе с близкими во время застолья, а не на еде как таковой. Если вы уделяете время разговору с меньшим акцентом на еде, это может замедлить процесс приема пищи и привести к меньшему перееданию.

При этом диетологи отметили, что есть 8 способов избавиться от вздутия живота, если вы все же переели.

Имбирь может облегчить вздутие живота. Он обладает свойствами, которые успокаивают кишечник и уменьшат газообразование, уменьшая чувство вздутия живота. Вы можете рассосать имбирную конфету, выпить имбирный чай или съесть маринованный имбирь после еды. Кроме того, имбирь может облегчить тошноту.

Вода. Жидкость необходима для прохождения всех пищевых продуктов по пищеварительному тракту. Когда вы обезвожены, ваши пищеварительные органы могут быть менее смазаны, что влияет на пищеварение. Если после еды вы часто чувствуете вздутие живота, оцените, сколько воды вы пьете в течение дня.

Движение - еще один отличный инструмент, способствующий здоровому пищеварению. После еды постарайтесь заняться какой-нибудь легкой деятельностью. Это может быть работа по дому или прогулка по окрестностям. Это движение может помочь пищеварению и уменьшить вздутие живота. Кроме того, прогулка вскоре после еды может способствовать снижению веса, что дополнительно улучшает общее состояние здоровья и самочувствие.

Лежание на боку может принести некоторую пользу для пищеварения. Если у вас вздутие живота. Это позволяет гравитации способствовать процессу пищеварения, перемещая содержимое через желудок и кишечник. Кроме того, исследования установили, что лежание на левом боку может снизить частоту возникновения симптомов, связанных с изжогой.

При редком вздутии живота может быть полезна безрецептурная добавка пищеварительных ферментов, содержащая несколько различных типов ферментов.

Иногда вздутие живота вызвано тем, что пищеварительный тракт перегружен количеством пищи, которую ему необходимо переработать. Чтобы єтого избежать, ешьте небольшими порциями. Если у вас вздутие живота после обеда, избегайте обильного ужина и вместо этого съедайте две-три небольшие порции в оставшуюся часть дня. Легко усваиваемые продукты также могут помочь, поэтому попробуйте суп на основе бульона в качестве одного из небольших приемов пищи, чтобы облегчить вздутие живота.

Избегайте газированных напитков, поскольку карбонизация может усилить ощущение вздутия живота, что приведет к еще большему дискомфорту после переедания. Хотя жидкость важна для уменьшения вздутия живота, но газированная вода и газированные напитки могут усугубить ситуацию. Избегайте газированных напитков непосредственно до, во время и после еды.

Подобно пищеварительным ферментам, полезные бактериив кишечнике играют важную роль в пищеварении. Пробиотики также могут со временем стать несбалансированными, поэтому ежедневные добавки могут быть полезны для уменьшения вздутия живота. Хотя пробиотическая добавка сразу после еды не может радикально улучшить вздутие живота, ежедневный прием может снизить вероятность возникновения пищеварительного дискомфорта даже после переедания.

Почему происходит переедание

Специалисты отметили, что люди в основном переедают во время праздников, когда есть те блюда, которые мы не едим каждый день. "Легко увлечься радостью и празднованием или обратиться к еде как к способу управления тревогой и стрессом. Но и то, и другое способствует перееданию", - сказал психолог и специалист по расстройствам пищевого поведения Кейт Крейген.

Вас также могут заинтересовать новости: