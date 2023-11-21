Изжога - весьма неприятное и довольно распространенное явление. Многих мучит даже постоянная изжога. Как спасаться и что делать, если изжога - читайте в материале.
Давайте сначала разберемся, что такое изжога. Ею называют заброс желчи в пищевод. Его стенки очень чувствительны, поэтому всякий раз при попадании желчи начинается жжение и появляется изжога в горле.
Если только началась изжога - что делать
В этом случае может спасти молоко или молочные продукты, которые почти всегда и у каждого есть под рукой. Они притупляют болевые ощущения на короткое время, до того момента, как начнет выделяться пищеварительный фермент.
Но, для эффективной борьбы с этим недугом нужно сначала понять, от чего изжога бывает у вас. Самыми распространенными причинами могут быть употребление острой еды или соусов, чая, кофе или чего-то кислого. По словам врачей, спектр продуктов, которые провоцируют изжогу, очень широк.
Однако, еда не единственная причина изжоги. Очень часто неприятные ощущения появляются из-за недоедания или переедания, нервных напряжений. При шаткости эмоционального состояния и частых стрессах появляется воспаление слизистой, что вызывает ощущение жжения при внешних раздражителях.
Для того чтобы избавиться от этой неприятности, обычно рекомендуют исключить из рациона продукты-провокаторы изжоги и пить не менее полутора литров воды в день. Также лучше не ложиться спать сразу после еды, а подождать хотя бы час.
Замучила изжога - как бороться народными методами
Часто неприятные симптомы застают врасплох, и многие сразу думают: замучила изжога - как избавиться от нее побыстрее. Дома вы можете приготовить настой на основе семян льна. Он поможет нейтрализовать кислотность в желудке. Для приготовления лекарства возьмите:
- 1 ч. ложку льняных семян;
- стакан кипятка.
После того как вы зальете кипятком семена, хорошенько перемешайте в течение 10 минут и оставьте отвар настаиваться минимум на полчаса. Потом микс нужно процедить и пить за пол часа до еды, разделив на три порции.
Еще наши бабушки готовили настой из тысячелистника. Они делали его так:
- чайную ложку травы заливали стаканом кипятка;
- давали настояться 5 минут;
- процеживали.
Это лекарство нужно пить по полстакана перед каждым приемом пищи. Употреблять настой рекомендуется до прекращения симптомов изжоги.
Если долго не проходит изжога - что делать в домашних условиях
В таком случае пригодится пищевая сода, которая есть на любой кухне. Она поможет нейтрализовать желудочную кислоту и победить изжогу. Нужно всего лишь растворить неполную чайную ложку соды в чашке воды и выпить. После этого подождите некоторое время, пока раствор начнет действовать.
Помимо этого диетологи назвали несколько простых правил, которые помогут избавить вас от затяжных приступов изжоги:
- есть чаще и понемногу;
- не принимать горизонтальное положение после приема пищи;
- не есть прямо перед сном;
- не заниматься спортом сразу после еды;
- спать с приподнятым туловищем.
Однако если рекомендации не помогают, специалисты предупреждают, что постоянная изжога может сигнализировать о проблемах с желудочно-кишечным трактом, и в таком случае лучше обратиться к врачу.
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