Изжога может мучить многих, но не все знают, как от нее избавиться. Поэтому, если у вас есть такая проблема, нелишним будет узнать и способы борьбы с этими ужасными симптомами.

Изжога - весьма неприятное и довольно распространенное явление. Многих мучит даже постоянная изжога. Как спасаться и что делать, если изжога - читайте в материале.

Давайте сначала разберемся, что такое изжога. Ею называют заброс желчи в пищевод. Его стенки очень чувствительны, поэтому всякий раз при попадании желчи начинается жжение и появляется изжога в горле.

Если только началась изжога - что делать

В этом случае может спасти молоко или молочные продукты, которые почти всегда и у каждого есть под рукой. Они притупляют болевые ощущения на короткое время, до того момента, как начнет выделяться пищеварительный фермент.

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Но, для эффективной борьбы с этим недугом нужно сначала понять, от чего изжога бывает у вас. Самыми распространенными причинами могут быть употребление острой еды или соусов, чая, кофе или чего-то кислого. По словам врачей, спектр продуктов, которые провоцируют изжогу, очень широк.

Однако, еда не единственная причина изжоги. Очень часто неприятные ощущения появляются из-за недоедания или переедания, нервных напряжений. При шаткости эмоционального состояния и частых стрессах появляется воспаление слизистой, что вызывает ощущение жжения при внешних раздражителях.

Для того чтобы избавиться от этой неприятности, обычно рекомендуют исключить из рациона продукты-провокаторы изжоги и пить не менее полутора литров воды в день. Также лучше не ложиться спать сразу после еды, а подождать хотя бы час.

Замучила изжога - как бороться народными методами

Часто неприятные симптомы застают врасплох, и многие сразу думают: замучила изжога - как избавиться от нее побыстрее. Дома вы можете приготовить настой на основе семян льна. Он поможет нейтрализовать кислотность в желудке. Для приготовления лекарства возьмите:

1 ч. ложку льняных семян;

стакан кипятка.

После того как вы зальете кипятком семена, хорошенько перемешайте в течение 10 минут и оставьте отвар настаиваться минимум на полчаса. Потом микс нужно процедить и пить за пол часа до еды, разделив на три порции.

Еще наши бабушки готовили настой из тысячелистника. Они делали его так:

чайную ложку травы заливали стаканом кипятка;

давали настояться 5 минут;

процеживали.

Это лекарство нужно пить по полстакана перед каждым приемом пищи. Употреблять настой рекомендуется до прекращения симптомов изжоги.

Если долго не проходит изжога - что делать в домашних условиях

В таком случае пригодится пищевая сода, которая есть на любой кухне. Она поможет нейтрализовать желудочную кислоту и победить изжогу. Нужно всего лишь растворить неполную чайную ложку соды в чашке воды и выпить. После этого подождите некоторое время, пока раствор начнет действовать.

Помимо этого диетологи назвали несколько простых правил, которые помогут избавить вас от затяжных приступов изжоги:

есть чаще и понемногу;

не принимать горизонтальное положение после приема пищи;

не есть прямо перед сном;

не заниматься спортом сразу после еды;

спать с приподнятым туловищем.

Однако если рекомендации не помогают, специалисты предупреждают, что постоянная изжога может сигнализировать о проблемах с желудочно-кишечным трактом, и в таком случае лучше обратиться к врачу.

Ранее УНИАН писал, какие продукты снимают изжогу.

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