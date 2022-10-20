Люди в возрасте от 50 лет, которые спали пять или менее часов в сутки, подвергались риску развития множественных хронических заболеваний на 30% чаще

Люди старше 50 лет, которые спят меньше пяти часов ночью, имеют больший риск развития многих хронических заболеваний. Проблемы появляются по мере старения.

Об этом пишет CNN.

В исследовании приняла участие группа из почти 8 тысяч государственных служащих Великобритании, у которых не было хронических заболеваний в возрасте 50 лет. Ученые попросили участников сообщить, сколько они спали во время эксперимента.

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В результате удалось выяснить, что люди в возрасте от 50 лет, которые спали пять или менее часов в сутки, подвергались риску развития множественных хронических заболеваний на 30% чаще, чем те, кто спал не менее семи часов в сутки. При этом в 60 лет риск увеличился на 32%, а в 70 лет — на 40%.

Среди заболеваний указаны сахарный диабет, рак, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек, заболевание печени, депрессия, деменция, психические расстройства, болезнь Паркинсона и артрит.

Кроме того, еще одно исследование показало, что взрослые, которые не высыпаются, имеют больше шансов на развитие хронических заболеваний, в том числе ожирение и высокое кровяное давление.

В то же время проблем со здоровьем у тех, кто спал больше девяти часов, не выявили, но таких участников было слишком мало. Также в исследовании участвовали белые мужчины, а женщины составляли около трети испытуемых.

Шэрон Кобб, которая так же занималась исследованием сна, отмечает, что продолжительность сна важна, но не менее важно качество - фактор, который не учитывался. Помимо этого, ученые не объяснили, что может быть причиной хронических заболеваний у людей, которые спали пять и менее часов.

Профессор медицинских наук в Университете Алабамы Адам Ноулден отметил, что сон — это восстанавливающий процесс, который помогает вырабатывать и регулировать гормоны в организме и контролируют аппетит, обмен веществ, половое влечение, кровяное давление и частоту сердечных сокращений, температуру тела и циркадные ритмы. Если организм не вырабатывает достаточно гормонов из-за недостатка сна, то это может приводить к хроническим проблемам со здоровьем.

Людям, у которых проблемы со сном, рекомендуют:

установить постоянный график сна;

в спальне должно быть темно, тихо и свободно от домашних животных;

избегать кофеин, алкоголь и переедания перед сном.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Российская Федерация начала полномасштбную войну против Украины. На восьмом месяце войны украинцы признались, что страдают от усталости и недостатка полноценного сна.

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