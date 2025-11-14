Однако, не спешите с добавлением в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки. Диетолог рассказала, чем чревата спешка.

Овсянка известна как незаменимый источник клетчатки: на порцию приходится около 4 граммов, но это далеко не единственный источник.

Чечевица, чернослив и грейпфрут содержат еще больше клетчатки, помогая получать 25–30 граммов, необходимых большинству взрослых ежедневно, рассказала диетолог Мэгги Мун, пишет Verywellhealth.

1. Колотый горох

Клетчатка: 8,2 г.

Размер порции: 1/2 стакана готового продукта.

Он похож на чечевицу и используется в супах и рагу. Однако, не спешите с добавлением в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как колотый горох.

Дело в том, что слишком резкое увеличение ежедневного потребления клетчатки может привести к вздутию живота, спазмам и газам.

2. Чечевица

Клетчатка: 7,8 г.

Размер порции: 1/2 стакана в готовом виде.

Чечевица богата различными питательными веществами, в том числе клетчаткой. Она сытная и может добавляться в супы, рагу и жареные блюда.

3. Инжир

Клетчатка: 7,3 г.

Размер порции: 1/2 стакана.

Его можно есть свежим, сушеными или приготовленными. Исследования показывают, что включение инжира в рацион поможет снизить риск запоров, вздутия и дискомфорта в животе.

4. Лимская фасоль

Клетчатка: 13,2 г.

Размер порции: 1 стакан в приготовленном виде.

Добавляйте лимскую фасоль в супы, рагу или гарниры, чтобы увеличить содержание клетчатки и повысить пользу для здоровья.

5. Нут

Клетчатка: 6,3 г.

Размер порции: 1/2 стакана.

Этот растительный источник белка богат клетчаткой, фолиевой кислотой, железом и другими питательными веществами.

6. Чернослив

Клетчатка: 6,2 г.

Размер порции: 1/2 стакана.

Чернослив содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая способствует здоровью пищеварительной системы и предотвращению запоров.

Исследования показали, что ежедневное употребление 60 мл сока чернослива может помочь облегчить симптомы запора.

7. Попкорн

Клетчатка: 5,8 г.

Размер порции: 3 чашки попкорна.

Попкорн содержит много клетчатки и очень мало жира и калорий. Чтобы попкорн был полезным, избегайте масла, которое используют в кинотеатрах. Попробуйте сбрызнуть попкорн оливковым маслом, сушеными травами и пармезаном.

8. Красная фасоль

Клетчатка: 5,7 г.

Размер порции: 1/2 стакана в приготовленном виде.

Она помогает поддерживать чувство сытости между приемами пищи. Также красная фасоль поможет стабилизировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета.

9. Киноа

Клетчатка: 5,2 г.

Размер порции: 1 стакан в приготовленном виде.

Этот растительный белок богат клетчаткой и другими необходимыми питательными веществами, включая протеин, магний, фолиевую кислоту и витамины группы B.

10. Груши

Клетчатка: 5,5 г.

1 средняя груша.

Добавьте нарезанные груши в утреннюю тарелку овсянки, чтобы увеличить потребление клетчатки.

11. Яблоки

Клетчатка: 4,8 г.

1 среднее яблоко.

Яблоки богаты клетчаткой, большая часть которой содержится в кожуре. Одно яблоко в день увеличивает потребление клетчатки, калия и витамина С.

Яблоки получают клетчатку из пектина - растительного крахмала. Исследования показали, что употребление продуктов, богатых пектином, может помочь предотвратить запоры и снизить потребность в слабительных.

12. Грейпфрут

Клетчатка: 4,9 г.

1 грейпфрут.

Цитрусовые богаты витамином С и известны пользой для иммунитета, а также полезны для кишечника. Клетчатка грейпфрута помогает регулировать стул и поддерживать здоровый микробиом кишечника.

