Следует учесть, что людям с заболеваниями пищеварительной системы, часто рекомендуют не употреблять много груш.

Груши богаты антиоксидантами, такими как витамин С, пищевые волокна и другие растительные соединения, которые способствуют общему здоровью.

Они способствуют пищеварению, нормализуют уровень холестерина и снижают риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Verywellhealth.

1. Улучшение пищеварения

В груше содержится 5,5 г клетчатки, что составляет 22% от рекомендуемой суточной нормы, рекомендуемой экспертами в области здравоохранения.

Пищевые волокна критически важны для улучшения работы кишечника и снижения уровня "плохого" холестерина. Они способствуют увеличению объема стула и защищают от развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

2. Выведение токсинов

Пищевой состав груш способствует здоровому стулу, что способствует выведению токсинов и промыванию пищеварительной системы.

Высокое содержание воды в грушах, а также большое количество клетчатки и фруктозы оказывают слабительное действие на пищеварительную систему.

3. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Благодаря антиоксидантам, груши могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало, что определенные антиоксиданты в грушах могут способствовать уменьшению воспаления, снижению жесткости сердечной ткани.

Кому нельзя груши

Однако, фруктоза может вызывать проблемы с пищеварением у некоторых людей. В частности, людям с заболеваниями пищеварительной системы, часто рекомендуют не употреблять много груш. В противном случае они могут испытывать такие симптомы, как боль в желудке, газы и вздутие.

Ранее сообщалось, что яблоки богаты клетчаткой и растительными соединениями, которые могут поддерживать здоровое артериальное давление. В частности, иследование выявило, что употребление одного среднего яблока в день связано с умеренным улучшением артериального давления и не только.

