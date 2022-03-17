По словам специалиста, засыпать голодным нельзя.

Ложиться спать голодным не следует, это мешает нормальному засыпанию.

Об этом сообщила диетолог Кристин Бейли. Специалист объяснила, что голод активизирует выброс гормона, препятствующего сну.

"Если человек голоден, и уровень глюкозы в его крови падает, организм начинает вырабатывать много кортизола – этот гормон стресса блокирует действие мелатонина. Мелатонин является гормоном, который контролирует циклы сна", - объяснила эксперт.

По словам диетолога, чтобы не чувствовать себя голодным при отходе ко сну, нужно что-нибудь поесть, однако при этом важно не переедать. Бейли отметила, что одним из лучших перекусов перед сном является горстка орехов, особенно миндаля. Специалист уточнила, что немного орехов, съеденных примерно за час или два до того, как ложиться спать, позволяют стабилизировать уровень сахара в крови – это позитивно влияет на процесс успокоения, расслабления, способствующий засыпанию.

Эксперт рекомендует перекусывать миндалем, так как он содержит большое количество мелатонина. Кроме того, в нем много магния и кальция – эти минералы помогают расслабиться и уснуть.

Другие продукты, которые также можно съесть перед сном:

Теплое молоко, ромашковый чай, киви, грецкие орехи, вишни.

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