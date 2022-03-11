Стрессовая ситуация и изменение привычного питания могут привести к росту заболеваемости, снижению иммунитета и повышению восприимчивости к инфекциям.

Диетолог Ольга Безуглая рассказала, как питаться в условиях войны и обеспечить потребность в питательных веществах.

Об этом сообщается в Telegram-канале Ukraine NOW.

Безуглая отмечает, что стрессовая ситуация и изменение привычного питания могут привести к росту заболеваемости, снижению иммунитета и повышению восприимчивости к инфекциям.

Сбалансировать рацион минимальными затратами и усилиями можно:

когда мы потребляем продукты одной группы, например лишь углеводы, то насыщение меньше. Когда дополняем нашу тарелку кроме углеводов по возможности белком и овощами + жиры, то насыщение выше, а это значит, что следующее чувство голода возникнет гораздо позже;

отдавайте предпочтение продуктам длительного хранения, а также с отсутствием специальных условий хранения, они позволят в случае отсутствия электричества питаться полноценно;

углеводы – самый доступный источник энергии. Берите их из круп, крахмалистых овощей, хлеба, макарон. По возможности чередуйте их и выбирайте цельнозерновые;

дополняйте углеводы источниками белка – мясо, творог, яйца. Альтернативная – мясные и рыбные консервы или растительный белок – бобовые, чечевица, фасоль (подойдут и консервированные);

потребность в клетчатке закрываем за счет потребления доступных овощей: капуста белокочанная, заморозки, соленые или консервированные овощи. Обратите внимание на сухую морскую капусту, ее можно замочить и добавлять в салаты – это отличный источник йода;

чтобы получить больше энергии в рацион добавляйте жиры, там целых 9 ккал на 1 грамм. Сейчас это не авокадо и оливки, а например, орехи и растительное масло (источник витамина А, Д, Е, фолиевой кислоты), семечки, сало.

Еду выбираем из всего возможного, ориентируемся при наличии вокруг, в магазинах (если они открыты), в подвалах, у родных.

Рекомендации не касаются тех ситуаций, когда нет доступа к пище.

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