Ученые доказали, что с удаленной работой легче совмещать работу и семью.

Каждая третья женщина, которая находится в партнерстве и работает удаленно, рожает на одного ребенка больше, по сравнению с парами, которые работают исключительно в офисе. К тому выводу пришли авторы международного исследования, пишет BILD.

"Если оба партнера работают из дома по крайней мере один день в неделю, то среднее число их детей увеличивается на 14%", - сказано в сообщении.

Ученые предположили, что одна из причин в том, на удаленном рабочем месте легче совмещать работу и семью.

"Более широкий доступ к удаленной работе увеличивает число детей. Предположительно, потому, что это снижает временные и организационные затраты, необходимые для совмещения работы и семьи", - подчеркнул один из авторов исследования, экономист Маттиас Доллс.

При этом, исследователи остаются осторожными с выводами, действительно ли именно работа из дома является причиной увеличения числа детей. Возможно, те, кто планирует семью, сознательно выбирают работу с гибкими моделями труда.

Однако Доллс считает удаленную работу реальным стимулом. "Большая гибкость благодаря удаленной работе может способствовать тому, что люди смогут реализовать желаемый размер семьи. Сама по себе удаленная работа не остановит снижение рождаемости, но может быть одним из компонентов для смягчения этой тенденции", - подчеркнул он.

Как проводилось исследование

BILD пишет, что в проведении анализа участвовали специалисты Института экономических исследований ifo в Мюнхене, а также эксперты из Стэнфорда, Принстона, Королевского колледжа Лондона и Мексиканского технологического института.

Было опрошено 19 277 человек в 38 странах, включая 11 314 человек в возрасте от 20 до 45 лет. В Германии в мониторинге участвовало более 1000 респондентов, в США опрос охватил почти 90 тысяч человек. Исследователи спрашивали участников о рождениях детей в последние годы, текущих беременностях и желании иметь детей в будущем.

Рождаемость в Украине

Как сообщал УНИАН, ведущий украинский демограф Элла Либанова сказала, что с начала войны Украина потеряла около 10 миллионов человек – это погибшие, уехавшие из страны или проживающие на оккупированных территориях. И хотя уровень рождаемости снижался годами (что является общей тенденцией для Европы), сейчас он практически обвалился.

По ее словам, около 6 миллионов человек, в основном молодые женщины и дети, выехали из страны. Они официально зарегистрировались как беженцы за границей с начала полномасштабной войны в 2022 году. И подавляющее большинство все еще живет за рубежом. Либанова отмечает: чем дольше длится война, тем меньше вероятность того, что они вернутся.

