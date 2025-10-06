Стресс, тревога и загрязнение окружающей среды привели к значительному снижению возраста сердечных болезней.

В Украине наблюдается тенденция к существенному омоложению болезней сердца, но из-за полномасштабной войны далеко не все пациенты имеют доступ к качественной и своевременной медицинской помощи. Об этом в интервью NV рассказала врач Ольга Срибная, которая уже 30 лет работает кардиологом и является старшим научным сотрудником отдела клинической аритмологии и электрофизиологии Института кардиологии, клинической и регенеративной медицины им.

Из-за войны в Украине пока нет официальной статистики по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому врачи продолжают оперировать цифрой в 67%, хотя это данные за 2021 год. Однако Ольга Срибная рассказала, что в Украине растет распространенность сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, на это повлияли два главных фактора - пандемия COVID-19 и военное время. А стрессовые факторы и тревожные расстройства имеют негативные последствия по повышению распространенности сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одним фактором, вероятно, является загрязнение окружающей среды, в частности - воздуха через продукты горения обломков дронов, ракет и пораженные объекты. Хотя достоверных данных о влиянии этого фактора нет.

Она отметила, что украинцам на прифронтовых территориях, в том числе людям пожилого возраста, недоступна медицинская помощь в полном объеме. А среди этой категории как раз распространены сердечно-сосудистые заболевания, напомнила врач, и им должна оказываться специализированная помощь.

"В течение последних 10 лет сердечно-сосудистые заболевания значительно помолодели и теперь встречаются даже у украинцев возрастной категории от 30 до 40 лет", - сказала она.

Врач рассказала, что еще в начале ее собственной карьеры нарушение ритма сердца у пациента в возрасте 20 лет было исключением из правил. А сейчас нарушения ритма, которые могут вызывать так называемую внезапную сердечную смерть, встречаются у 20-ти, 30-ти и 40-летних пациентов. К тому же врачи все чаще диагностируют нарушения проводимости сердца у людей от 20 до 30 лет.

Как писал УНИАН, средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составляет 67 лет. Женщины, в среднем, живут на 10 лет больше - продолжительность их жизни составляет около 76-77 лет. Врачи отмечают, что нужно обеспечить правильную диагностику и лечение.

