Таблетки 10 мкг в день должно быть достаточно для большинства людей, но стоит обратиться к врачу, чтобы узнать персональную дозировку.

Основным способом получения витамина D является воздействие солнечного света, и его трудно получить с пищей. Поэтому многие принимают добавки, однако не не обязательно постоянно принимать этот витамин.

Витамин D содержится в небольшом количестве продуктов, включая жирную рыбу, красное мясо, яичные желтки и обогащенные продукты. Но лучше всего выходить на солнечный свет или принимать добавки, пишет medikforum.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS), с конца марта до конца сентября не нужно принимать добавки с витамином D. Когда наступит октябрь, нужно будет принимать добавку витамина D каждый день до конца марта.

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По данным NHS, таблетки 10 мкг в день должно быть достаточно для большинства людей, но стоит обратиться к врачу, чтобы узнать персональную дозировку.

Взрослые никогда не должны принимать более 100 мкг витамина D в день, дети в возрасте от 1 до 10 лет должны принимать более 50 мкг, а дети в возрасте до 12 месяцев не должны принимать более 25 мкг в день.

Витамин D особенно важен во время пандемии, поскольку играет роль в укреплении иммунной системы. Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что витамин D влияет на механизм иммунной системы организма и на способность дендритных клеток активировать Т-клетки. У здоровых людей Т-клетки играют решающую роль в борьбе с инфекциями.

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