В ведомстве дали советы по рациону и моциону.

В Министерстве здравоохранения рекомендуют украинцам чаще бывать на свежем воздухе, чтобы получать дневную порцию витамина D – для этого будет достаточно 20-минутной прогулки, даже несмотря на небольшое количество солнечного света зимой.

Об этом говорится на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Читайте такжеВ Украине почти вдвое уменьшилось количество обнаруженных больных COVID-19"Обычно, чтобы здоровый человек получил свою порцию витамина D, достаточно бывать на солнце и употреблять продукты, содержащие витамин D. Поэтому, несмотря на холодную погоду и небольшое количество солнца, стоит бывать на улице зимой по крайней мере 15-20 мин днем", — отмечают в Минздраве.

По данным Минздрава, витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфаты, которые важны для здоровья костей, зубов и мышц. Вместе с кальцием витамин D помогает защитить организм от развития остеопороза — болезни, которая повышает риск разрушения костей. У детей недостаток витамина D может привести к рахиту, а у взрослых — к остеомаляции.

"Организму витамин D нужен и для других функций. Он нужен нашим мышцам, чтобы двигаться, и нашим нервам, чтобы передавать сообщения между мозгом и телом. Наша иммунная система нуждается в витамине D, чтобы бороться с вторжением бактерий и вирусов", - рассказывают в Минздраве.

В ведомстве также приводят список продуктов, которые стоит употреблять в пищу для пополнения запасов витамина в организме. Так, в рацион должны быть включены:

Жирная рыба — скумбрия, тунец, форель, лосось;

Молочные продукты-сливочное масло, твердый сыр, домашний творог, йогурт, сыворотка, цельное молоко;

Говяжья печень;

Яичные желтки

В Минздраве также посоветовали украинцам из группы риска проконсультироваться с семейным врачом о тестировании на уровень витамина D в крови, ведь, в случае необходимости, врач может назначить прием витамина D как пищевую добавку. В такую группу риска входят:

ребята;

люди старшего возраста, особенно если они не выходят из дома;

люди с ожирением (высокий индекс массы тела);

люди с несбалансированным питанием, например, веганы;

люди с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени.

"Важно не заниматься самолечением и не принимать витамин D просто потому, что началась зима. Ведь высокие дозы этого витамина могут быть вредными для здоровья. Перед приемом любых витаминов или пищевых добавок обязательно посоветуйтесь со своим врачом! Ешьте яйца, сливочное масло, старайтесь бывать на улице даже зимой — это лучшая профилактика дефицита витамина D!",- предостерегли в ведомстве.

Напомним, ранее украинцев предостерегли от приема больших доз витамина D, который, по данным врачей, не влияет на ход коронавирус COVID-19.

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Автор: Екатерина Малюга