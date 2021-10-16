Вред хлеба в основном обусловлен его высокой калорийностью.

16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Хлеб всегда был особенным продуктом для жителей постсоветских стран. Его ели с чем угодно – от макарон до оливье. В последнее время люди все чаще отказываются от хлеба из-за диеты, или заменяют его на низкокалорийные аналоги. Но он продолжает играть важнейшую роль в пищевой культуре.

Разбираемся, в чем польза и вред хлеба, и сколько ломтиков можно съесть без вреда для фигуры. Ранее мы рассказывали, в чем польза и вред яиц.

Хлеб: чем полезен

Польза хлеба состоит в его питательности и насыщенности сложными углеводами. Многие люди замечают, что если съесть блюдо с хлебом, то чувство сытости держится дольше. Хлеб богат витаминами А, Е и группы В, а также йодом, кремнием, насыщенными жирными кислотами и другими микроэлементами.

Самым полезным считается цельнозерновой хлеб. В нем сохраняются оболочки пшеницы, богатые витаминами и полезными веществами. Стоит обратить внимание на хлеб с разными видами круп и семян, а также с орехами, отрубями и сухофруктами.

Хлеб: вред и противопоказания

Наименее полезным считается белый хлеб, поскольку он готовится из белой муки без оболочек зерен. Такой хлеб почти лишен полезных свойств, но обладает высокой калорийностью.

При переедании хлеба возможно развитие дисбактериоза, заболеваний желудочно-кишечного тракта, вздутия живота. Хлеб нужно с осторожностью принимать при диабете, гипертонии, непереносимости глютена. При язве и гастрите рекомендуется есть не свежий, а слегка подсохший хлеб.

Особенности разных видов хлеба

Бездрожжевой хлеб является самым низкокалорийным. В нем много минеральных солей, аминокислот и клетчатки.

Читайте такжеАроматный кофе: польза и вред напитка, сколько чашек в день можно питьБелый хлеб содержит мало клетчатки и витаминов. Он повышает кислотность желудочного сока и потому не рекомендуется при язве. Вред белого хлеба для склонных к полноте людей заключается в высокой калорийности.

Хлеб с отрубями богат клетчаткой и витаминами, полезен при запорах и проблемах с кожей. Однако он может вызвать вздутие живота и диарею.

Ржаной хлеб известен высоким содержанием железа, клетчатки, аминокислот. Он не такой калорийный, как другие виды хлеба, но дольше переваривается.

Сколько хлеба можно есть в день

Хлебобулочные изделия не должны составлять более 5% дневного рациона. Ребенку достаточно 1 ломтика в сутки, а взрослому – не более трех. Если вы занимаетесь спортом или тяжелым физическим трудом, то количество кусочков хлеба можно увеличить до пяти.

Автор: Екатерина Пулатова