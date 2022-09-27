Минздрав отметили, что вакцинация против COVID-19 не является противопоказанием к донорству крови.

Человек, перенесший коронавирусную болезнь, может сдавать кровь через 28 дней после полного выздоровления.

Об этом речь идет в сообщении Министрества здравоохранения.

"Такие ограничения связаны прежде всего с состоянием здоровья самого донора, который должен восстановиться после болезни. Поскольку этот вирус через кровь не передается", – пояснили в Минздраве.

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В министрестве напомнили, что одним из основных способов передачи COVID-19 является контактный способ: вирус попадает на слизистые оболочки носа, глаз через руки или другие предметы, загрязненные выделениями из дыхательных путей больного или инфицированного. Также коронавирус передается капельным путем – от человека к человеку во время кашля или чихания.

Кроме того, в Минздраве отметили, что вакцинация против COVID-19 не является противопоказанием к донорству крови, поскольку для прививки не используются так называемые живые вакцины, которые содержат ослабленный живой микроорганизм.

Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым и это подтверждает предварительный осмотр врача, тогда кровь сдавать можно.

В отношении других прививок, например, для профилактики туберкулеза (БЦЖ), кори, паротита и краснухи (КПК), которые проводят живыми вакцинами – после них кровь можно сдавать через месяц.

Ограничения для сдачи крови

Существуют временные или абсолютные противопоказания, из-за которых человек не может сдавать кровь.

Например, сдавать кровь можно лишь через некоторое время после прививок и татуировок. В то же время определенные заболевания, в частности гепатит В и С, ВИЧ, сердечно-сосудистые болезни не позволяют человеку стать донором крови.

Где можно сдавать кровь?

В Украине работает почти три сотни медицинских учреждений где можно сдать кровь. Выбирайте ближайший к вам и сдавайте. После принятия нового законодательства это можно сделать без привязки к месту регистрации и даже с приложением "Дия", без предъявления паспорта.

Справка УНИАН. Ежегодно 14 июня в мире отмечают День донора крови, который был основан под эгидой ООН в мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.

Открыл группы крови человека 14 июня в 1868 году австрийский врач Карл Ландштейнер. Четыре международные организации, которые занимаются пропагандой добровольного донорства, инициировали проведение этого праздника: Всемирная организация здравоохранения, Международная федерация Красного Креста, Федерация организаций доноров крови и Общество по переливанию крови.

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