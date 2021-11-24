Реестр позволит, в частности, обеспечивать полную прослеживаемость движения донорской крови.

Кабинет министров Украины утвердил порядок работы Национального реестра доноров крови и ее компонентов.

Постановление "О некоторых вопросах функционирования Национального реестра доноров крови и компонентов крови, а также лиц, которым запрещено выполнять донорскую функцию в электронной системе охраны здоровья" приняли в среду, 24 ноября, сообщается на "Правительственном портале".

"Постановление призвано усилить гарантированные государством безопасность и качество донорской крови и компонентов крови, безопасность доноров и реципиентов, а также лиц, которым запрещено выполнять донорскую функцию, с помощью Национального реестра доноров крови и компонентов крови, который составит часть электронной системы здравоохранения", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что реестр

будет обеспечивать безопасность донора путем учета данных о его медицинском осмотре, допуске или отстранении от донации, совершенных донациях и возможных осложнениях, связанных с донацией;

будет обеспечивать полную прослеживаемость движения донорской крови и компонентов крови от донора к реципиенту "от вены к вене";

позволит в автоматическом режиме подсчитать количество донаций, что будет основанием для присвоения донору статуса "Почетный донор Украины".

Читайте такжеВ Украине повысили тарифы на пересадку сердца и легкихВ реестре будут учитываться результаты как медицинского осмотра доноров перед донацией, так и результаты тестирований крови на маркеры инфекций, передающихся с кровью, определение групповой и резус-принадлежности и других иммуногематологических исследований, лабораторного контроля качества компонентов крови, разрешенных к использованию с лечебной целью, идентифицируя каждого реципиента и учитывая записи о возникновении неблагоприятных реакций.

Ответственность за создание и функционирование Реестра возлагается на Министерство здравоохранения и Национальную службу здоровья.

Ранее УНИАН писал, как стать донором крови и почему это полезно для здоровья.

В прошлом году Верховная Рада Украины приняла закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

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Автор: Катерина Комолова