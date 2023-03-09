В Минздраве призвали украинцев сдавать кровь.

В украинских центрах Службы крови не хватает крови резус-отрицательного фактора.

По сообщению Министерства здравоохранения (Минздрав), украинцев с отрицательным резус-фактором крови не более 14%, поэтому и доноров таких гораздо меньше.

"В критических ситуациях, в случае массивных кровопотерь пострадавшим с любым фенотипом, в качестве первой дозы можно применять эритроциты или кровь резус-отрицательной принадлежности О (I) группы",- говорится в сообщении.

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В Минздраве отметили, что в настоящее время запасы компонентов крови всех групп и резусов являются очень важными. "В условиях военного положения устойчивое обеспечение донорской кровью и ее компонентами является одним из условий обороноспособности страны и залогом ее национальной безопасности", - отметили в Минздраве.

Где можно сдавать кровь

В Украине работает почти три сотни медицинских учреждений, где можно сдать кровь. Каждый может выбрать ближайший. В министерстве напомнили, чтобы стать донором, необходимо позвонить в ближайший центр крови. Медики предложат для сдачи крови день и время, а также расскажут о подготовке к донорству. После принятия нового законодательства это можно сделать без привязки к месту регистрации и без предъявления паспорта.

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