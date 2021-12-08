Ученые предполагают чуть более 7 тысяч инфицированных украинцев в сутки до конца месяца.

Ученые из Национальной академии наук Украины спрогнозировали, какие дальше в стране будет распространяться коронавирус.

Так, согласно прогнозом эксперты сообщают о спаде COVID новых случаев.

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Среднее количество новых COVID-случаев в Украине уменьшилось до 10 318 человек в день, среднее количество летальных исходов - 430 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равняться 9410 (SEIR_U), 8626 (Prophet) в течение недели 8-14 декабря 2021 года и 7677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - в течение недели 15-21 декабря 2021 года", - говорится в прогнозе.

Напомним, по прогнозу главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, следующая волна заболеваемости COVID-19 начнется уже скоро. Новый пик коронавируса в Украине ожидается в конце зимы – начале весны.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко