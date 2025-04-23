У детей, переболевших коронавирусом, был повышен риск проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе.

Коронавирус у детей может привести к серьезным проблемам со здоровьем в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли ученые из Школы медицины Перельмана в Университете Пенсильвании, сообщает Medical Xpress.

"В то время, как основное внимание общественности сосредоточено на острой фазе COVID-19, наши результаты показывают, что дети сталкиваются со значительными долгосрочными рисками для здоровья, которые необходимо отслеживать", - отметил старший автор исследования, профессор кафедры биостатистики и эпидемиологии Юн Чен.

Болезнь почек

Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, охватывало электронные медицинские карты 1 900 146 человек в возрасте до 21 года. Ученые сравнили результаты лечения почек в пост-острой фазе у тех, у кого были положительные результаты тестов на COVID-19, с результатами у людей с отрицательными тестами в период с 2020 по 2023 год.

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Выяснилось, что переболевшие дети имели на 17% более высокий риск развития хронической болезни почек второй, легкой стадии. Кроме того, они имели на 35% более высокий риск хронической болезни почек третьей стадии - средней степени тяжести.

Дети и подростки, у которых во время острой стадии коронавируса были поражены почки, имели на 29% более высокий риск возникновения дополнительных осложнений для этих органов от трех до шести месяцев после инфицирования.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

В другом исследовании, опубликованном в JAMA Network Open, изучались проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как боли в животе, диарея и синдром раздраженного кишечника у 1 576 933 детей и подростков.

Переболевшие коронавирусом дети имели на 25% более высокий риск расстройств ЖКТ в пост-острый период заболевания. Риск в "хронической фазе" возрастал до 28% в период от шести месяцев до двух лет после инфицирования COVID-19.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

Инфицированные коронавирусом дети имеют значительно более высокий риск развития одного или нескольких сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет об аритмии, воспалении сердца, боли в груди и гипертонии.

Исследователи выяснили, что такой риск возрастал на 63% как у детей с врожденным пороком сердца, так и у тех, кто не имел такой проблемы с этим органом.

Расследование США о происхождении коронавируса

Как писал УНИАН, в декабре 2024 года Конгресс США обнародовал окончательный отчет по пандемии COVID-19 и ее последствиях. Согласно заключению, вирус возник, вероятнее всего, в китайской лаборатории в Ухане.

В отчете раскритиковали Всемирную организацию здравоохранения, обвинив ее в том, что она поставила политические интересы Коммунистической партии Китая выше помощи людям. Также критике Конгресс подверг требования по социальному дистанцированию и использованию масок.

Позже новый глава ЦРУ ответил, откуда взялся вирус. Джон Рэтклифф в своем отчете отдал предпочтение теории случайной утечки из исследовательской лаборатории в китайском городе Ухань.

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