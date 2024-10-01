Чтобы остановить распространение болезни, власти ограничили количество участников похорон.

В Руанде (Африка) зафиксирована вспышка вируса Марбург, который вызывает рвоту и кровотечение, уже погибло 9 человек.

"По данным министерства здравоохранения, в Руанде зафиксировано девять смертей в результате первой вспышки вируса Марбург и подтверждено, что 18 пациентов находятся в изоляции", - пишет Bloomberg.

Как отмечается, большинство погибших - работники здравоохранения из отделения интенсивной терапии в столице Кигали. Для того, чтобы остановить распространение вируса, власти Руанды ограничили до полусотни количество людей, которые могут участвовать в похоронах.

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По данным Bloomberg, вирус, который вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку, убивает около 88% инфицированных. Симптомы включают летаргию, лихорадку, сильные головные боли, рвоту и диарею. У многих пациентов в конце первой недели к перечисленным проявлениям инфицирования присоединяется сильное кровотечение. В частности, в тяжелых случаях может идти кровь из носа, десен и глаз. Появление крови в рвотных массах, моче и кале говорит о внутреннем кровотечении.

"Заболевание было впервые обнаружено почти шесть десятилетий назад, когда вспышки произошли одновременно в лабораториях в Марбурге и Франкфурте в Германии, а также в столице Сербии Белграде. Другие недавние вспышки произошли в Уганде, Гане и Танзании", - говорится в публикации.

Мир готовится к новой пандемии

Напомним, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская рассказала, грозит ли миру новая пандемия. На вопрос, может ли "болезнью Х" стать обезьянья оспа, она ответила, что "все может быть, Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию, связанную с этим заболеванием".

Также она согласилась с прогнозом Комитета по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья Франции, согласно которому самыми опасными болезнями, угрожающими человечеству в течение ближайших пяти лет, являются те, которые передаются от животного к человеку и от человека к животному.

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