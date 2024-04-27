Специалисты рассказали, может ли такой микс принести пользу организму.

Сейчас большое внимание уделяется гидратации и в соцсетях распространяется идея о том, что добавление щепотки соли в воду только поможет этому, одновременно выводя токсины и очищая тело.

Журналист Eatingwell решил на себе проверить эту идею и в течение 30 дней добавлял щепотку соли в стакан с водой, чтобы посмотреть, призойдут ли какие-либо изменения с его телом. "Я не чувствовал никакой разницы", - прокомментировал результат своего эксперимента журналист.

"Как и почти все другие странные заявления о здоровье, которые можно прочитать в соцсетях, это утверждение о том, что подсоленная вода повысит уровень гидратации, на самом деле мне ничего не дало", - констатировал он. Журналист добавил, что не ощутил ни одного из удивительных увлажняющих преимуществ.

Видео дня

Он рассказал, что идея о том, что соленая вода пулучшает гидратацию исходит из науки о пополнении электролитов, которые балансируют количество воды и уровень pH в организме. Однако, дело в том, что при обычном ритме жизни обычному человеку дополнительные электролиты из питательных веществ, таких как натрий, не нужны.

"Если вы тренируетесь более 90 минут или проводите часы на жаре, вам могут помочь дополнительные электролиты. Но в таких случаях вам потребуется нечто большее, чем щепотка соли", - сказала специалист по спортивной диетологии Эми Гудсон.

Она отметила, что щепотки соли в воде будет недостаточно для пополнения электролитов у спортсменов, занимающихся длительными или интенсивными физическими упражнениями. Гудсон сказала, что им могут потребоваться спортивные напитки или специальные электролитные добавки, а не просто слегка соленая вода.

Также подсоленная вода не вывела токсины из организма. Хотя обычная вода помогает печени удалять токсины, однако подсоленная вода с лимоном, никак на этот процесс не влияет.

Кроме того, журналист отметил, что потребляя соленую воду, он только получал больше натрия в организме. Доктор медицинских наук Хума Чаудри отметила, что большинство людей получают достаточно натрия с едой, поэтому добавление щепотки соли в воду может быть ненужным в повседневной жизни. "Более того, питьевая вода поможет вывести из организма избыток натрия, поэтому добавление натрия в воду не имеет смысла", - сказала специалист.

"Если вы пьете достаточное количество воды и потребляете натрий с пищей, дополнительная соль в воде вам не нужна. Послушайте мой опыт: нет необходимости пить соленую воду", - констатировал журналист.

Другие новости о соли

Пищевая соль - это вещество, в состав которого входит 40% натрия и 60% хлорида. Есть норма употребления соли, если ее придерживаться, то эта приправа не навредит организму. Идеальное количество соли в день, по сведениям Американской кардиологической ассоциации, - 1500 миллиграммов. Согласно ряду исследований, чрезмерное потребление соли провоцирует возникновение различных проблем со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: