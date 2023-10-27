Исследование показало, что некоторые продукты питания, возможно, ошибочно демонизируют.

Если вы всегда отказываетесь от сырного блюда, опасаясь за свой холестерин, то, возможно, пришло время сменить тактику.

Издание The Telegraph пишет, что долгое время существовало опасение, что насыщенные жиры, содержащиеся в сыре, повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что связано с повышенным риском инфаркта и инсульта. Теперь же некоторые эксперты считают, что сыр незаслуженно подвергается демонизации и что на самом деле он может быть полезен для здоровья. Последние исследования показывают, что полезные микробы и питательные вещества, содержащиеся в сыре, могут препятствовать усвоению его вредных для здоровья элементов.

Это не единственный продукт питания, который подвергся переоценке после того, как его долгое время ассоциировали с повышением уровня плохого холестерина. К ним относятся также моллюски и яйца.

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Баклажаны

Их трудно научиться хорошо готовить, но с точки зрения вкуса и здоровья это стоит усилий. Некоторые исследования на животных показывают, что употребление баклажанов может способствовать снижению уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Вероятно, этот эффект обусловлен содержанием клетчатки, а также антиоксидантов в баклажанах, в том числе насунина - основного компонента пигмента баклажанов.

"Растворимая клетчатка в них полезна. Она не дает вам перерабатывать собственный холестерин, который обычно реабсорбируется в кишечнике", - сообщил эксперт.

Растворимая клетчатка связывает частицы холестерина в тонком кишечнике, не позволяя им попасть в кровь и отправиться в другие части тела. Вместо этого холестерин будет выводиться из организма через фекалии.

Для достижения наибольшего эффекта для здоровья избегайте жарки: "При этом вы получаете много калорий, что не очень хорошо для вашего веса".

Окра

Это зеленый овощ, известный также под названием "дамские пальчики" или "бхинди", выращивается по всему миру и все чаще встречается в обычных супермаркетах. Исследователи обнаружили, что содержащийся в багре гель, называемый муциладжем, может способствовать снижению уровня холестерина, связываясь с ним в процессе пищеварения. Это помогает холестерину выходить из организма через стул.

Содержание полифенолов в окре также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В четырехлетнем исследовании, проведенном среди 1100 человек, было показано, что у тех, кто употреблял пищу, богатую полифенолами, снижались маркеры воспаления, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чечевица

Здоровая пища, которая не бьет по кошельку. Исследования на людях показали, что чечевица может улучшать уровень холестерина у людей, страдающих диабетом. Богатая клетчаткой, которая помогает остановить реабсорбцию холестерина в кровь, она также содержит фолаты, железо и витамин B1, которые поддерживают здоровье сердца.

В частности, рекомендуется выбирать красную чечевицу. Она проста в приготовлении, и может частично заменить фарш в таких блюдах, как болоньезе, что позволяет сократить потребление мяса, сохраняя при этом потребление белка и железа. Помимо диетических преимуществ, есть и финансовые, поскольку она гораздо дешевле.

Орехи

Если вы ищете здоровый перекус, то это должны быть орехи.

До конца не ясно, почему, но считается, что "хорошие" жиры, содержащиеся в орехах - как мононенасыщенные, так и полиненасыщенные - снижают уровень плохого холестерина. Они содержат клетчатку, а также растительные стерины - вещества, способствующие снижению уровня холестерина. Орехи также являются источником L-аргинина, который, согласно исследованиям, может снижать кровяное давление, повышать уровень холестерина и улучшать общее состояние кровеносных сосудов.

"Многие исследования спонсируются калифорнийскими производителями миндаля, но, похоже, что это классовый эффект", - говорит указал эксперт. "Единственный орех, который не будет так хорош, - это каштан, потому что это крахмалистый орех. Это не настоящий орех".

Считается, что фундук, грецкие орехи, пекан и миндаль, а также семена чиа обладают схожим эффектом.

"Главное - не есть соленый жареный арахис, потому что он не самый полезный. Лучше всего есть свежие орехи", - подытожили ученые.

Овес и ячмень

По словам доктора Стейси Локьер, старшего научного сотрудника по вопросам питания Британского фонда питания, в исследованиях было установлено, что содержащийся в овсе и ячмене тип клетчатки, называемый бета-глюканом, снижает уровень холестерина в крови.

При употреблении бета-глюкана в пищу он образует гель, который связывается с богатыми холестерином желчными кислотами в кишечнике. Это позволяет ограничить количество холестерина, всасывающегося из кишечника в кровь. При этом печень вынуждена забирать из крови больше холестерина, чтобы произвести больше желчи, что снижает уровень холестерина в крови.

"Самый здоровый способ употребления этих продуктов - это простая каша с небольшим количеством свежих или сушеных фруктов", - отметила эксперт. "Главное - не добавлять много сиропов, шоколадных посыпок и всего того, что делают люди. Пусть все будет как можно проще".

Тофу

Тофу, изготовленный из сгущенного соевого молока, стал популярным продуктом питания буддийских монахов, которые не хотели есть мясо или рыбу. Современные исследователи изучали сою с целью выяснения ее влияния на уровень холестерина. Ученые отмечают, что соя с повышенным содержанием белка бета-конглицинина по сравнению с белком глицинином лучше регулирует обмен холестерина и препятствует окислению жирных кислот. Считается, что употребление в пищу соевых бобов с повышенным содержанием бета-конглицинина может помочь печени и сердечно-сосудистой системы оставаться здоровыми.

"Тофу не является традиционным продуктом питания в Великобритании, - говорит эксперт, - его труднее продать людям. Вы можете приготовить из него скрембл, как из яйца, и это будет очень вкусно. Или можно добавить его в жаркое с овощами и подать с лапшой. Он действительно вкуснее, когда жареный, или его можно добавить в соус карри. Главное - добавлять его в соус как можно раньше, чтобы он успел принять вкус соуса".

О том, почему тофу способствует снижению уровня холестерина, он говорит так: "По-видимому, дело в фитоэстрогенах - гормонах, имитирующих гормоны растений, которые изменяют способ всасывания холестерина".

Миф о том, что тофу обладает феминизирующим эффектом, - это миф, - добавляет он: "Иначе огромные массы людей, которые едят тофу, имели бы другие характеристики. Но он действительно оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему".

Жирная рыба

Жиры омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, помогают снизить уровень вредных триглицеридов в крови.

"По-видимому, они помогают снизить уровень триглицеридов и повысить уровень хорошего холестерина", - говорит эксперт.

К жирной рыбе относятся сельдь, скумбрия, сардины, лосось, форель и свежий тунец.

"Я бы, пожалуй, выбрала что-нибудь простое и не слишком соленое, например сардины в томатном соусе, которые можно подать на кусочке тоста в качестве быстрого и легкого блюда", - говорит эксперт. "Это альтернатива бутерброду с беконом и более здоровая пища".

Брокколи

Когда речь идет о здоровом уровне холестерина, витамины и клетчатка, содержащиеся в овощах, играют ключевую роль.

"Это не так просто, как антиоксиданты, но они содержат целый ряд веществ, таких как витамин С и Е, которые помогают поддерживать холестерин в здоровом состоянии", - говорит эксперт.

Растения семейства лущильных ассоциируются со здоровым уровнем холестерина благодаря содержанию в них растворимой клетчатки. В частности, исследования показали, что диета, богатая брокколи с высоким содержанием глюкорафанина, снижает уровень холестерина в плазме крови. К другим овощам, способствующим снижению уровня холестерина, можно отнести шпинат и брюссельскую капусту.

"Научные данные не являются стопроцентными, но считается, что употребление целого ряда этих различных растений способствует питанию микробиома кишечника, который играет важную роль в работе организма с жирами и липидами, не обязательно холестерином, но и триглицеридами", - подытожили исследователи.

Высокий уровень холестерина - почему это опасно

При высоком уровне холестерина он может накапливаться в кровеносных сосудах, соединяясь с другими веществами и образуя бляшки. Это может вызывать проблем со здоровьем.

Высокий уровень холестерина является основным фактором риска возникновения сердечных приступов и инсультов, а также другим проблемам.

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