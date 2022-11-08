Перепелиные яйца очень полезны для метаболизма, здоровья костей и работы мозга.

Яйца перепелок намного полезнее куриных и содержат гораздо больше питательных веществ. Польза перепелиных яиц была известна уже древним египтянам. А японцы после Второй Мировой войны начали научные исследования этого продуктов и открыли множество их полезных свойств. Сейчас в Японии перепелиные яйца часто дают детям в школу.

Предлагаем вам перенять эту традицию у японцев и чаще есть перепелиные яйца, ведь они удивительно полезны. Разбираем подробнее, чем полезны яйца перепелов и в каком виде их лучше употреблять.

Перепелиные яйца: польза и вред

Перепелиные яйца богаты витаминами A, B1, B2, В12, магнием, калием, фосфором, железом и другими микроэлементами. Они содержат больше белка, чем куриные яйца. Селен в составе перепелиных яиц полезен для щитовидной железы, витамин В12 важен для кровеносной системы, а холин улучшает работу нервной системы.

Видео дня

Перепелиные яйца благодаря витаминному составу значительно улучшают обмен веществ. Аминокислоты, такие как лизин, в составе крошечных яиц укрепляют прочность костей, предотвращают развитие остеопороза и других костных болезней. Антиоксиданты, фосфор и витамин A в составе яиц борются с депрессией и снижают риск развития деменции, замедляют процессы старения.

Доказано, что употребление перепелиных яиц помогает восстановит силы, регенерирует поврежденные клетки и наполняет организм энергией. Поэтому продукт рекомендуется есть людям, которые долго болеют или перенесли операцию. Для диабетиков перепелиные яйца полезны как средство регулировки сахара в крови.

Для детей эти яйца также полезны, поскольку имеет доказанную пользу для мозга и способности обучаться. Многие родители замечают, что употребление таких яиц облегчает самочувствие ребенка с астмой. Также перепелиные яйца помогают детям расти и препятствуют развитию рахита.

Польза перепелиных яиц для женщин и мужчин

Протеин, фолиевая кислота и полезные жиры делают перепелиные яйца полезным продуктом для женщин, поскольку поддерживают гормональный фон. Беременным и кормящим врачи советуют ежедневно съедать по 2-3 вареных яйца. Женщинам в менопаузе перепелиные яйца рекомендуется есть для предотвращения менопаузального синдрома.

Также женщинам понравятся косметологические свойства перепелиных яиц - из них можно делать увлажняющие маски для лица. Взбейте три яйца со столовой ложкой лимонного сока и нанесите на кожу на 15 минут.

У мужчин перепелиные яйца в сыром виде улучшают потенцию. Полезны яйца для мужчин, которые работают в неблагоприятных экологических условиях, поскольку продукт выводит токсины.

Сколько сырых перепелиных яиц можно есть в день

Желток перепелиных яиц содержит больше питательных веществ, чем куриных. В трех яйцах перепелки содержится больше полезных элементов, чем в одном курином.

Детям рекомендуется съедать не больше 2 яиц в день, а взрослым можно 4-6 яиц. Сырые перепелиные яйца пьют утром натощак. Если случайно проглотили кусочек скорлупы - не переживайте, она тоже очень полезна.

Сырые перепелиные яйца нельзя пить беременным и детям до 10 лет. Также не стоит пить сырые яйца, если не уверены в их качестве и покупаете их в "диких" местах, поскольку в них может быть сальмонелла.

Сколько варить перепелиные яйца

Перепелиные яйца почти не теряют полезные свойства при варке. Всмятку яйца варят 2 минут после закипания воды, а вкрутую - 5 минут. Варят их в подсоленной воде. Вареные перепелиные яйца красиво смотрятся в салатах.

Вас также могут заинтересовать новости: