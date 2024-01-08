Включение зеленого чая в рацион снижает риск гипертонии, помогает справляться со стрессом, ключевым фактором высокого кровяного давления.

Чай получил признание за способность снижать кровяное давление, в первую очередь благодаря уникальному составу полезных для здоровья соединений.

Ключ к снижению кровяного давления чая заключается в богатом содержании флавоноидов, антиоксидантов, которые, как известно, улучшают здоровье сердца, пишет Studyfinds.org.

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1. Зеленый чай

Зеленый чай содержит флавоноиды, которые помогают сохранить здоровое сердце, сказала диетолог из Нью-Джерси Эми Горин. Она рекомендует потреблять не менее 400 миллиграммов флавоноидов в день. Чтобы достичь этой нормы, придется выпивать пару больших чашек зеленого чая в день.

Считается, что включение зеленого чая в рацион снижает риск гипертонии, помогает справляться со стрессом, ключевым фактором высокого кровяного давления.

2. Чай из гибискуса

По словам терапевта Фрэнка Контацесса, этот чай эффективен для снижения артериального давления. "Антоцианы и другие антиоксиданты гибискуса могут снизить кровяное давление почти так же сильно, как некоторые лекарства", - сказал он.

3. Ромашковый чай

Ромашковый чай известен тем, что помогает людям расслабиться, но его употребление также помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови, снижая риск развития сужения артерий, что может привести к высокому кровяному давлению. Кроме того, расслабляющий эффект ромашки означает, что она может помочь хорошо выспаться ночью - это еще один способ снизить риск развития высокого кровяного давления.

4. Черный чай

Как и в случае с зеленым чаем, исследования показывают, что черный чай может помочь снизить кровяное давление, а также может обладать свойствами, которые помогают защитить сердце.

5. Чай Улун

Он богат антиоксидантами, которые эффективно снижают высокое кровяное давление. Этот сорт чая нечто среднее между зеленым и черным чаем, поэтому он имеет схожую пользу для здоровья. По данным HealthMatch, "польза чая Улун для снижения кровяного давления не изучалась, но антиоксиданты в этом чае такие же, как в зеленом и черном чае. Поэтому вполне возможно, что чай Улун обладает аналогичными преимуществами при гипертонии.

Другие новости о кровяном давлении

Продукты, которые могут повысить кровяное давление и риск инсульта, могут содержать вредное для здоровья количество соли. Потребление соленой пищи нарушает естественный баланс натрия в организме.Такой дисбаланс приводит к тому, что организм задерживает больше воды, что может вызвать ненужную нагрузку на кровеносные сосуды.

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