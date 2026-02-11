Что будет с кровяным давлением, если на неделю отказаться от соли

Если соли в организме слишком много, она задерживает жидкость, и давление на сосуды увеличивается.

Вероятно, вы уже знаете, что соль вредна при повышенном кровяном давлении. А если отказаться от нее всего на неделю, то вы сможете заметить положительные изменения в организме. Об этом пишет VerywellHealth в статье, содержание которой проверила доктор фармацевтических наук Патрисия Микула.

Отмечается, что уменьшение потребления соли всего на одну неделю может снизить ваше кровяное давление в такой же степени, как и обычные лекарства от давления. (Впрочем, это не означает, что вам нужно перестать принимать таблетки.)

В исследовании 2023 года, опубликованном в издании Jama, пожилых людей попросили соблюдать диету с низким содержанием натрия - употреблять только 500 миллиграммов в день в течение недели. Для сравнения, средний американец потребляет примерно 3500 мг (около 1¾ чайной ложки) натрия ежедневно.

Такая диета привела к снижению систолического артериального давления на 6 миллиметров ртутного столба (систолическое артериальное давление – это верхнее число показателя артериального давления, которое отражает давление в артериях). Издание пояснило, что это примерно такое же снижение, которое произойдет при применении препарата гидрохлоротиазид (другие названия "Эсидрикс", "Микрозид").

Как соль повышает кровяное давление

Поваренная соль (хлорид натрия) состоит примерно из 40% натрия и 60% хлорида. Как утверждает исследование 2019 года, опубликованное в журнале Nutrients, именно натрий ответственен за влияние соли на кровяное давление.

Натрий – это минерал, который притягивает воду. Если потреблять его слишком много, организм будет задерживать жидкость, в результате чего увеличится объем крови, что создаст большее давление на стенки кровеносных сосудов – следовательно, повысится кровяное давление.

Сколько натрия можно есть

Ежедневно нужно потреблять определенное количество натрия, чтобы организм функционировал должным образом, но не 3500 мг, как едят большинство американцев.

Согласно данным Американской ассоциации сердца, взрослым следует ограничить потребление натрия до 2300 мг в день, идеально - даже менее 1500 мг. Причем, отмечается, врач может рекомендовать вам потреблять его еще меньше, если у вас высокое кровяное давление.

Как есть меньше соли

Уменьшение потребления соли в рационе в течение одной недели может снизить кровяное давление. Однако если вы снова начнете есть больше соли, давление повысится. Поэтому, говорится в статье, вы должны продолжать придерживаться диеты с низким содержанием натрия.

Вот несколько советов, как уменьшить потребление соли.

Сосредоточьтесь на употреблении цельных продуктов: свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса. В то же время избегайте обработанных продуктов или блюд быстрого приготовления, в которых много натрия.

Готовьте еду дома, чтобы лучше контролировать количество добавленной соли.

Читайте этикетки, чтобы узнать содержание соли в продукте, выбирайте те, которые имеют низкое содержание натрия или не содержат его вообще.

Ешьте меньше консервированных продуктов, которые, как правило, содержат много натрия. Консервированные продукты, например тунец или фасоль, промывайте.

Вместо соли, чтобы улучшить вкус блюда, используйте специи.

Если придерживаться диеты с низким содержанием натрия дольше недели, вы заметите, что ваши вкусовые рецепторы адаптируются, и еда, которая сначала казалась пресной, становится вкуснее.

Ранее УНИАН рассказывал, как кунжутное масло влияет на давление. Отмечалось, что одно из преимуществ этого продукта в том, что он способствует нормализации кровяного давления благодаря своему ненасыщенному жирному профилю и большому количеству антиоксидантов. Кроме того, научное исследование показало, что регулярное употребление кунжутного масла уменьшает массу тела и окружность талии, что также связано со снижением артериального давления.

