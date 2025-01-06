Ученые предполагают, что она будет полезна школьникам и молодым людям на активной умственной работе.

Новое исследование выяснило, что средиземноморская диета может улучшать работу мозга, изменяя баланс бактерий в кишечнике.

В исследовании Тулейнского университета говорится, что у людей, сидящих на средиземноморской диете, сформировались совершенно иные модели кишечных бактерий по сравнению с теми, кто ее не придерживается, пишет Medicalxpress. Эти изменения в бактериях коррелируют с улучшением памяти и когнитивных функций.

"То, что мы едим, влияет на работу мозга, но это исследование изучает, как это может происходить. Результаты показывают, что выбор диеты может влиять на когнитивные функции, изменяя состав кишечного микробиома", - уточнила ведущий автор Ребекка Солч-Оттайано.

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Исследование показало, что у крыс, питавшихся средиземноморской диетой, богатой оливковым маслом, рыбой и клетчаткой, в течение 14 недель наблюдалось увеличение четырех полезных типов кишечных бактерий и уменьшение пяти других по сравнению с крысами, которые ели много насыщенных жиров.

В частности, более высокие уровни бактерий, таких как Candidatus Saccharimonas, были связаны с лучшими когнитивными показателями, в то время как повышенные уровни других бактерий, таких как Bifidobacterium, коррелировали с ухудшением функции памяти.

Группа средиземноморской диеты также показала лучшую когнитивную гибкость - способность адаптироваться к новой информации - и улучшение рабочей памяти по сравнению с группой западной диеты. У них сохранялся более низкий уровень "плохого" холестерина.

Это исследование является первым, в котором оценивается влияние средиземноморской диеты на микробиоты и когнитивные функции по сравнению с западной диетой.

"Результаты показывают, что средиземноморская диета или ее биологические эффекты могут быть использованы для улучшения успеваемости у школьников или производительности труда у молодых людей. Хотя эти результаты основаны на животных моделях, они перекликаются с исследованиями на людях, связывающими средиземноморскую диету с улучшением памяти и снижением риска слабоумия", - сказал соавтор Деметриус М. Мараганор.

Средиземноморская диета

Основой этой диеты являются оливковое масло как основной источник жира, обилие овощей, фруктов и цельного зерна, рыба и постные белки, ограниченное количество красного мяса и насыщенных жиров. Также для нее характерно высокое потребление клетчатки из различных растительных источников.

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