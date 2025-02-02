Если вы серьезно настроены сжечь жир на животе, пришло время сменить беговую дорожку на пару гантелей.

Убрать жир на животе очень сложно, но еще больше усложняет эту задачу то, что многие решают ее неправильно.

Они потеют, изматывают себя часами на кардио и тренировками на пресс, но не видят никаких результатов. Спортивный тренер Джаррод Ноббе рассказал почему так происходит и назвал ошибку №1, которые допускают желающие убрать жир на животе, пишет Eatthis.

"Это пренебрежение силовыми тренировками", - сказал он.

Видео дня

"Клиенты одержимо стремятся сжечь как можно больше калорий, игнорируя при этом один из самых эффективных инструментов сжигания жира - гантели. Это как пытаться испечь пирог, не включив духовку... это просто не работает! Силовые тренировки - разгоняют метаболизм, сжигают жир на животе и сохраняют результаты еще долго после окончания тренировки", - объяснил тренер.

Почему силовые тренировки нужны для сжигания жира на животе

Если вы хотите избавиться от жира на животе, силовые тренировки должны быть в центре внимания. Ноббе рассказал, что в отличие от кардио, которое в основном сжигает калории во время движения, силовые тренировки наращивают сухую мышечную массу, которая поддерживает метаболизм на высоком уровне даже в состоянии покоя. Чем больше у вас мышц, тем больше калорий сжигает тело круглосуточно.

Силовые тренировки также активируют процесс сжигания жира, известный как "эффект дожигания". После тяжелой силовой тренировки тело работает сверхурочно, чтобы восстановить мышцы и пополнить запасы энергии, что приводит к повышенному сжиганию калорий в течение нескольких часов после тренировки. Это означает, что каждое повторение, сет и подъем тяжестей продолжают работать на вас еще долго после того, как тренировка закончилась.

Однако одной из самых важных причин для приоритета силовых тренировок является их влияние на висцеральный жир. Этот глубокий, опасный жир окружает органы и увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем.

Исследования показывают, что силовые тренировки помогают уменьшить висцеральный жир и улучшают чувствительность к инсулину, что позволяет организму использовать углеводы в качестве топлива вместо того, чтобы хранить их в виде жира. Силовые тренировки, несомненно, являются самой эффективной стратегией для долгосрочного сжигания жира.

Тренер объяснил, что сами по себе кардиотренировки не обеспечат подтянутого тела, которого жаждет большинство людей, и даже могут привести к потере мышечной массы, если переусердствовать. Вот почему сочетание силовых тренировок с кардиотренировками создает идеальную комбинацию для сжигания жира. Силовые тренировки создают основу, ускоряя метаболизм и формируя сухую мышечную массу. В то же время кардиотренировки сжигают дополнительные калории и улучшают работу сердечно-сосудистой системы, не лишая прироста мышечной массы.

А , если к этому еще добавить и диету, тогда результат превзойдет все ожидания. Диета, богатая белком, полезными жирами и цельными продуктами, необходима для подпитки роста мышц, восстановления тканей и поддержки сжигания жира.

Как включить силовые упражнения в тренировку

Тренер посоветовал начать с комплексных упражнений, которые задействуют несколько групп мышц, таких как приседания, становая тяга и отжимания. Эти движения сжигают калории и наращивают мышечную массу во всех нужных местах.

Запланируйте 3–4 силовые тренировки в неделю, сосредоточившись на прогрессивной перегрузке - постепенно увеличивая вес или повторения. Придерживайтесь 8–12 повторений в подходе для гипертрофии (роста мышц) и не бойтесь увеличивать тяжести. Мышцы сжигают жир, поэтому чем сильнее вы становитесь, тем лучше ваши результаты.

Вы также можете разнообразить тренировки суперсетами или круговыми тренировками. Эти методы поддерживают частоту сердечных сокращений, одновременно нагружая мышцы, объединяя преимущества кардио и силы в одной эффективной тренировке. Сюда подойдут махи гирей или выпады с тяжестями - варианты сжигания жира на всем теле.

Вас также могут заинтересовать новости: