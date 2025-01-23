Специалисты о фитнесу и здоровью рекомендуют начать ходить прямо сейчас, чтобы сжигать жир и чувствовать себя лучше.

Для тех из нас, кто слишком занят, чтобы постоянно ходить в спортзал, ходьба может стать решением.

Как рассказали эксперты по фитнесу и здоровью, ходьба может быть высокоэффективным и малотравматичным способом уменьшить жир на животе, поскольку она увеличивает ежедневное сжигание калорий и регулирует уровень стресса, что может снизить уровень кортизола, связанного с накоплением жира на животе, пишет Eatthis.

Как сказал тренер Эшли Паркер Энджел, интервальная ходьба, то есть чередование умеренного и быстрого темпа, усиливает сжигание жира.

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Физиотерапевт Кэлум Фрейзер считает, что ходьба это самый доступный способ эффективно сбрасывать жир.

"Регулярная ходьба поможет снизить вес, а также уменьшит боль в суставах, бедрах и коленях. Это связано с тем, что ходьба увеличивает смазку суставов и укрепляет мышцы, которые поддерживают и защищают их", - сказала диетолог Триста Бест. Она добавила, что ходьба также улучшает дыхательную систему и иммунитет.

При этом физиотерапевт Джон Галлуччи-младший предостерег от чрезмерного шага, который может напрягать мышцы и суставы. Вместо этого он посоветовал сосредоточиться на том, чтобы делать больше шагов в минуту, а не на более длинных шагах.

Исследования подтвердили, что регулярная ходьба может эффективно уменьшить висцеральный жир - опасный вид, который накапливается вокруг органов в брюшной полости. Ключ не в скорости, а в регулярности и продолжительности. Неважно, идете ли вы медленно или быстро, вы сжигаете жир, пока двигаетесь.

Эксперты советуют начинать с малого, пусть это будет всего квартал пешей прогулки. Затем, недель через 4-6, они рекомендуют увеличить дистанцию.

Другие новости о пользе хотьбы

Ходьба - одно из самых простых и при этом эффективных упражнений, которое может помочь сбросить жир на животе, пишет тренер по тяжелой атлетике Джаррод Ноббе. По его словам, хорошее правило - стремиться к 30-60 минутам ходьбы ежедневно, пять-шесть дней в неделю.

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