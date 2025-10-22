Некоторые исследования показали, что кофеин не лучший друг для костей.

Для поддержания здоровья костей обычно рекомендуют употреблять в пищу продукты, богатые кальцием, и заниматься силовыми упражнениями, а также не пить кофе и чай.

Некоторые исследования показали, что кофеин не лучший друг для костей, но есть данные о том, что польза других биологически активных соединений в чае перевешивает любые недостатки, связанные с содержанием кофеина, пишет Verywellhealth.

Также исследования показали, что употребление чая не способствует потере кальция или снижению плотности костей. Исследователи считают, что противовоспалительные свойства чая связаны с его положительным влиянием на здоровье костей.

А вот китайские ученые, чтобы выяснить пользу чая для костей, использовали менделевский рандомизированный анализ, то есть - генетические вариации для того, чтобы делать выводы.

Иисследователи хотели выяснить, как общая минеральная плотность костной ткани тела улучшается или не улучшается в зависимости от потребления чая.

Результаты показали, что у людей с генетической предрасположенностью к употреблению большего количества чая общая минеральная плотность костной ткани выше, чем у людей с генетической предрасположенностью к употреблению чая. (Да, существуют различия в последовательностях ДНК, связанных с любовью к чаю.) Это было наиболее заметно среди участников в возрасте от 45 до 60 лет.

Исследователи заявили, что их исследование опровергло ошибочное представление о том, что употребление чая приводит к остеопорозу, предположив, что чай на самом деле может улучшать плотность костей.

Но сейчас они могут лишь предположить, что это может быть характерно для людей, изначально склонных пить чай. В ходе анализа подгрупп исследователи не обнаружили причинно-следственной связи между плотностью костей и конкретными видами чая, включая зеленый и травяной.

Целебная сила чая обусловлена наличием химическими веществами, называемыми полифенолами, особенно катехинами и эпикатехинами, которые защищают организм.

Эксперты по питанию предупреждили, что ни один чай не является чудодейственным напитком, но это хороший способ улучшить и поддерживать здоровье.

