Пользователи соцсетей утверждают, что употребление кефира перед сном уменьшает вздутие живота и другие проблемы с пищеварением на следующее утро.

Но эксперты опровергли это, подверкнув, что нет доказательств того, что употребление кефира на ночь "лучше" для здоровья кишечника, чем употребление его в другое время дня, пишет Verywellhealth.

Когда лучше всего пить кефир

Время суток, когда вы пьете кефир, не влияет на пользу для здоровья кишечника, сказала нутрициолог Колумбийского университета Мари-Пьер Сент-Онж.

Она отметила, что цель питья кефира заключается в том, чтобы ввести полезные бактерии в организм для улучшения здоровья кишечника и общего состояния.

"Его можно употреблять в любое время суток, которое лучше всего подходит для рациона человека", - подчеркнула она.

Преимущества кефира для здоровья

Кефир - это ферментированный молочный продукт, который улучшает пищеварение, укрепляет кости, регулирует уровень сахара в крови. Он, как правило, содержит больше пробиотиков, чем йогурт, и помогает уменьшать воспаление пищеварительного тракта и диарею.

"Кефир может быть хорошим источником белка и помочь почувствовать сытость и контролировать вес", - сказала гастроэнтеролог Медицинского центра Вейлл Корнелл Фелис Шнолл-Суссман.

Может кефир на ночь помочь заснуть

"Существуют некоторые дискуссии о способности кефира помогать регулировать циклы сна, как предшественник мелатонина или средство для снижения уровня кортизола", - объяснила Шнолл-Суссман.

Она добавила, что связь между кефиром и улучшением сна все еще изучается, но сейчас нет никаких научных данных, подтверждающих какую-либо пользу кефира для засыпания.

Кому нельзя кефир вечером

При этом Шнолл-Суссман акцентировала, что некоторым людям следует избегать употребления любой пищи перед сном.

"Прием пищи перед сном является распространенной причиной рефлюкса, и его следует избегать тем, у кого диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь", - сказала она.

Исследования показали, что людям с ослабленным иммунитетом следует избегать кефира или проконсультироваться с врачом, прежде чем пробовать его, поскольку он может влиять на иммунную систему.

Недавно ученые определили один напиток, который является самым полезным для кишечника. Речь идет о кефире. Ученые отметили, что его потребление связано с изменениями баланса микробиома, что может способствовать здоровью пищеварительной, иммунной и метаболической систем.

