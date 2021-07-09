При встрече со змеей нужно соблюдать спокойствие и не тревожить животное.

В июле украинцы все чаще сталкиваются с опасными и агрессивными рептилиями. Змеи нападают на нас в лесах, возле рек и на морских курортах. Всего в Украине живет 11 видов змей, и только три являются ядовитыми. Все они относятся к роду гадюк: гадюка обыкновенная, гадюка Никольского и степная гадюка.

Встречаются в нашей стране и неядовитые змеи: ужи, полозы, медянки. Укусы этих животных могут быть болезненными, но практически не опасны для человека. Большинство змей не агрессивны и боятся людей. Как правило, змея не нападет первая, если её не трогать. Многие люди получают укусы рептилий, когда наступают на них в высокой траве.

Ядовитые змеи Украины - где живут и как опознать

Самый распространенный вид ядовитых змей в нашей стране – гадюка обыкновенная. Она может жить практически везде, но больше предпочитает солнечную местность. Это животное любит принимать солнечные ванны. Длина тела рептилии составляет не больше 65 см. Опознать её можно по зигзагам на спине и вертикальному зрачку.

В степях, южных лесостепях и Карпатах крайне редко можно встретить степную гадюку. Это самая ядовитая змея Украины, но всё же не опасная для жизни. От обыкновенной гадюки отличается более светлым окрасом, бежевым брюшком, а также большим размером.

Последняя ядовитая змея Украины встречается только в лесостепной части Левобережья – гадюка Никольского. Обитает в смешанных лесах недалеко от рек. Её длина может превышать 80 см. Змея полностью окрашена в черный цвет без узоров и имеет темно-красные глаза. Её укус достаточно болезненный, но не смертельный.

Как вести себя при встрече со змеей

Увидев змею, постарайтесь не напугать животное и ни коем случае не трогайте его. Позвольте ей уползти или спокойно отойдите сами. Змея боится человека и старается избежать контакта с ним. Если животное угрожающе шипит – не делайте резких движений и медленно отойдите. При походе в возможное место обитания змеи надевайте плотные штаны с закрытыми щиколотками.

Укус змеи – симптомы и лечение

Читайте такжеУвидеть Херсон и… не умереть: 5 инфекций, которые могут испортить отдых и что делать, если заболелиСмертность от укуса украинских змей крайне мала и не превышает 1%. Самую большую опасность гадюки представляют для детей и людей с хроническими болезнями. Также более опасными считаются укусы в шею и голову.

На месте укуса змеи появляются две маленькие точки, возникает жгучая боль. Через 10-15 минут начинает развиваться отек, который достигает своего максимума через 10-12 часов с момента укуса. Другие возможные симптомы: тошнота, рвота, головная боль, лихорадка, холодный пот, затрудненное дыхание.

После укуса нужно обездвижить пострадавшую конечность, освободить место укуса и приложить повязку с йодом или спиртом. Укушенный должен пить как можно больше воды. Запрещено накладывать жгут на укус, высасывать яд и прижигать рану. Укушенному нельзя употреблять алкоголь.

После укуса вызовите скорую помощь. В поездке в больницу укушенное место нужно поднять повыше. Врач введет пострадавшему противоядие. Обращаться к врачу нужно даже при укусе неядовитой змеи, ведь животное может быть разносчиком болезней.

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Автор: Екатерина Пулатова