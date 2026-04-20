Приближается пик сезона укусов клещей: в Минздраве рассказали, как уберечься

Чтобы избежать риска "подцепить" клеща, не следует сидеть или лежать на траве, а в лес нужно надевать защитную одежду.

В мае и июне ожидается пик угрозы укусов клещей. Необходимо соблюдать определенные рекомендации для снижения риска "присасывания" клеща. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook.

"Сезон активности клещей - в разгаре: они все чаще кусают людей. Такой период продлится почти до конца осени, а пик ожидается в мае-июне, а также в сентябре-октябре", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минздраве, "подцепиться" к клещу можно не только в лесу, но и на городских газонах, в парках или даже во дворе собственного дома.

"Несмотря на распространенный миф, они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним, однако могут залезть на тело, когда тот отдыхает", - уточнили в Минздраве.

В то же время в министерстве объяснили, как снизить риск укуса клеща.

Во-первых, воздержитесь от прогулок по лесу.

"Помните прежде всего не только о клещах, но и об опасности мин", - говорится в сообщении.

Во-вторых, всегда держитесь ближе к центру троп и не заходите в траву по бокам.

В-третьих, если планируете гулять там, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде, которая плотно прилегает к телу, светлой, с длинными рукавами и штанинами.

"Желательно также пренебречь стилем и заправить брюки в носки", - говорится в сообщении.

В-четвертых, не сидите и не лежите на траве.

В-пятых, выбирайте и используйте репелленты - средства, отпугивающие насекомых.

В-шестых, каждые два часа прогулки осматривайте себя и своих близких.

Угроза клещей - что известно

Как сообщал УНИАН, клещи могут передавать немало болезней, наиболее распространенными из которых являются энцефалит и болезнь Лайма. Если человека укусил клещ, его можно осторожно удалить, но главное - сделать это правильно, чтобы не повредить его и не оставить часть насекомого в коже. Стоит обратиться в травмпункт - там с такими случаями сталкиваются ежедневно и имеют опыт, как правильно это сделать.

В то же время есть способ отпугнуть клещей из собственного сада. В частности, есть 5 видов цветов, которые клещи ненавидят. Чтобы возле дома не водились опасные насекомые, рекомендуется посадить цветы с сильным и неприятным для них ароматом. Почувствовав такой запах, они захотят покинуть участок и перейти в другое место.

