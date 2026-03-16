Как соль влияет на сердце: врачи объяснили, сколько её можно употреблять

Соль – необходимый элемент для организма, но, как показывают исследования, её избыток чреват риском развития серьезных заболеваний сердца и сосудов.

Нашему организму нужен натрий, который регулирует водно-солевой баланс, удерживая жидкость в организме и контролируя объем крови. Он обеспечивает передачу нервных импульсов, работу мышц (включая сердце), но чрезмерное потребление соли (хлорид натрия: 60% хлора и 40% натрия в составе – ред.) приводит к проблемам со здоровьем, предупреждают врачи, а диетологи советуют способы оптимального потребления соли и ее вкусовых аналогов, говорится в материале портала EatingWell.

Чрезмерное потребление соли провоцирует скрытые повреждения артерий и критически повышает риск сердечных приступов, официально сообщают в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Например, большинство американцев ежедневно потребляют на 1000 миллиграммов натрия больше безопасной нормы, несмотря на рекомендацию USDA. Международные исследования, например, в работе ученых из Польши, Австралии, США и Великобритании, свидетельствуют, что в большинстве частей мира ежедневное потребление соли превышает рекомендуемые пороги в два-три раза. Рекомендации призывают подростков и взрослых ограничивать потребление натрия до 2300 мг.

Натрий нам необходим, ведь он поддерживает баланс жидкости и работу нервов. Однако современный рацион перенасыщен этой приправой, а это создает эффект "водной бомбы": соль удерживает жидкость, и объем крови увеличивается.

Дрю Хемлер, канадский нутрициолог, в своем исследовании объясняет эти процессы так:

"Слишком много натрия может привести к тому, что организм будет задерживать лишнюю воду. Эта дополнительная жидкость может увеличить количество крови, циркулирующей по сосудам, что для многих людей со временем способствует повышению кровяного давления. Ваши почки работают над тем, чтобы поддерживать баланс натрия и жидкости, и когда потребление постоянно высокое, этот баланс становится труднее поддерживать".

Таким образом давление растет, а сердце истощается. Каждый лишний грамм натрия заставляет мышцы работать на пределе возможностей. Со временем это приводит к необратимым изменениям в структуре главного "насоса" нашего тела.

Как "белая смерть" разрушает артерии и микробиом

Проблема не только в давлении, ведь избыток соли действует коварно. Он буквально делает ваши артерии жесткими. Сосуды теряют способность расслабляться, и это вызывает хроническое воспаление.

Натрий убивает полезные бактерии в кишечнике. Вместо этого растет уровень опасного вещества TMAO, говорится в исследовании врачей. Оно напрямую связано с закупоркой сосудов и образованием бляшек. Чрезмерное потребление соли может привести к атеросклерозу и заболеваниям почек, а не только сердца.

Хемлер предупреждает:

"Эта дополнительная нагрузка может привести к изменениям в структуре сердца и повреждению кровеносных сосудов, повышая риск сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности. Некоторые люди более "чувствительны к соли", поэтому их кровяное давление легче повышается при чрезмерном употреблении натрия, но даже для других постоянно высокое содержание натрия все равно может создавать нагрузку на сердечно-сосудистую систему".

Несколько шагов к здоровому рациону без потери вкуса

Отказываться от соли полностью не нужно, ведь нам нужен натрий. Хорошая новость в том, что вкусовые рецепторы гибкие и они адаптируются за несколько недель оптимального потребления соли и ее заменителей.

Главный враг – упакованная еда, говорят диетологи. Полуфабрикаты и консервы переполнены натрием. Поэтому выбирайте свежие продукты и готовьте их самостоятельно – это позволяет контролировать каждую щепотку соли.

Используйте специи вместо солонки. Базилик, чеснок и паприка создают насыщенный аромат, а лимонный сок придает блюду свежесть. Это также помогает организму лучше усваивать железо из растительной пищи.

Диетолог Лорен Манакер советует экспериментировать с различными видами уксуса.

"Они могут придать пикантный вкус салатам, овощам или маринадам без необходимости использования большого количества соли", – говорит она в комментарии для EatingWell.

А еще специалисты советуют пробовать блюдо перед добавлением приправы или соли, ведь часто соль вообще не нужна для хорошего вкуса. Небольшие изменения в привычках спасают жизнь и укрепляют сердце, утверждают врачи.

