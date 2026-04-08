Ходить 10 тысяч шагов не обязательно: ученые объяснили, что действительно важно для здоровья

Учёные доказали, что даже меньшее количество шагов принесёт пользу.

Регулярная физическая активность – важное условие долгой и здоровой жизни. Однако, как выяснили ученые, распространенное правило о 10 тысячах шагов в день не так уж и обязательно. Современные исследования показывают, что гораздо важнее интенсивность движения и общее время активности в течение недели, пишет Focus online.

Издание пояснило, что "золотой стандарт" о необходимости ходить 10 тысяч шагов ежедневно происходит из рекламы японской компании Yamasa 1964 года. Тогда она выпустила первый портативный шагомер под названием Manpo-kei, что переводится как "счетчик 10 000 шагов", намекая, что именно такое количество достаточно для здорового образа жизни.

Исследователи утверждают, что цифра 10 000 была выбрана произвольно, и приводят данные исследования 2025 года, опубликованного в журнале The Lancet, о том, что для получения пользы для здоровья достаточно уже 7 000 шагов в день.

Ученые убеждены, что те, кто регулярно проходит такую дистанцию, могут почти вдвое снизить риск смертности, на 25% – риск сердечно-сосудистых заболеваний и более чем на треть – риск деменции. Также значительно уменьшается вероятность развития диабета второго типа, депрессии и падений.

Другое исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, показало, что иногда важнее обращать внимание не на количество шагов, а на скорость ходьбы. Ученые пришли к выводу: темп в 100 шагов в минуту можно считать умеренно интенсивной нагрузкой. Такая активность улучшает физическую форму и повышает частоту сердечных сокращений.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения и социальных служб США, взрослые должны стремиться к как минимум 150 минутам умеренной аэробной активности в неделю. Это означает, что для достижения этой нормы во время ежедневных прогулок стоит немного ускорять темп.

Цель в 100 шагов в минуту легко запомнить, но не всегда просто отследить с помощью фитнес-браслета или смарт-часов, ведь большинство устройств показывают скорость в километрах или милях в час. Поэтому, как отмечается, можно ориентироваться на собственные ощущения: ходить в таком темпе, который ощущается как физическая нагрузка и повышает пульс. Также важно регулярно увеличивать темп – это поможет достичь рекомендуемых показателей.

Если прогулки – не ваш вариант, 10 000 шагов можно заменить другими активностями:

30 минут бега: умеренный темп (около 8 км/ч) равен примерно 4 000–5 000 шагов;

1 час йоги: в зависимости от интенсивности – около 2 000–3 000 шагов.

Ранее УНИАН писал об упражнении, которое в 4 раза эффективнее ходьбы. Речь шла о езде на велосипеде, которая также может быть в восемь раз эффективнее, чем бег. Эта эффективность достигается за счет минимизации трех основных затрат энергии: движения конечностей, удара о землю и ограничений скорости мышц.

