По данным недавних исследований, некоторые свойства чеснока расширяют сосуды и тем самым улучшают кровоток.

Чеснок давно считается одним из самых полезных продуктов для сердца и сосудов. Современные исследования показывают, что он действительно может помогать снижать давление, особенно у людей с гипертонией. Однако использовать его важно с осторожностью, так как в больших количествах он может оказать негативное влияние на организм.

как хранить чеснок в домашних условиях, а том, можно ли есть чеснок при повышенном давлении и как его регулярное употребление может сказаться на здоровье, пишут эксперты из Verywell Health.

Что будет, если ежедневно есть чеснок – польза продукта

Главную роль здесь играет аллицин – активное вещество, которое образуется при измельчении чеснока. Попадая в организм, он помогает сосудам расслабляться и расширяться, благодаря чему кровь проходит свободнее, а давление постепенно снижается.

Одновременно с этим чеснок уменьшает воспаление и окислительный стресс, защищая сосуды от повреждений и сохраняя их эластичность.

Более того, по словам ученых, то, как чеснок влияет на сердце, иногда сопоставимо с действием стандартных препаратов от давления. Так, в обзоре Института цифровых публикаций (MDPI) было отмечено, что чесночные добавки помогают снижать давление, при этом вызывая меньший риск побочных эффектов, чем некоторые лекарства.

В экспериментах по снижению давления ученые использовали разные формы продукта: свежий чеснок, порошок, масло и выдержанный экстракт. И наиболее заметный эффект, по данным исследования Spandidos Publications, чаще давал именно выдержанный чесночный экстракт (в дозировках от 400 до 2400 мг в день).

Впрочем, результаты подобных исследований все еще неоднозначны, поэтому рассматривать чеснок как самостоятельное лечение врачи не рекомендуют.

В каких количествах можно есть чеснок – польза и вред

Для большинства людей чесночные добавки считаются безопасными, если принимать их по инструкции. Но иногда они вызывают неприятные симптомы, о чем, в том числе, говорится в комментарии FARE: боль в животе, изжогу, тошноту, диарею, отрыжку или резкий запах изо рта и от тела. При выраженных побочных эффектах прием лучше прекратить и обратиться к врачу.

Особую осторожность стоит соблюдать людям с аллергией на чеснок, заболеваниями желудка и кишечника, а также тем, кто принимает препараты для разжижения крови или лекарства от высокого давления. Чеснок может усиливать действие таких препаратов и повышать риск кровотечений.

По этой же причине его не рекомендуют перед операциями.

В итоге, зная, как чеснок влияет на организм, вы можете не только разнообразить рацион полезными добавками, но и, при условии консультации с врачом, даже сократить необходимость в отдельных медицинских препаратах.

