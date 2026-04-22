Разбираемся, можно ли есть чеснок каждый день - не опасно ли это для здоровья и кому лучше отказаться от этого овоща.

Практически каждый рецепт начинается с чеснока - и это не случайно. Этот представитель луковых обладает ярким, пикантным вкусом, благодаря чему стал неотъемлемой частью множества блюд. К тому же чеснок богат полезными веществами, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением. Добавить его в ежедневный рацион несложно, но как именно чеснок влияет на здоровье?

Дипломированные диетологи рассказали, что будет с нашим организмом, если каждый день есть чеснок и сколько зубчиков считается нормой.

Что будет, если каждый день есть чеснок

Ежедневное употребление чеснока может положительно сказаться на общем состоянии здоровья: он помогает снижать воспаление, противостоять окислительному стрессу и поддерживать защитные силы организма, пишет издание Martha Stewart. Также чеснок богат антиоксидантами и пребиотиками, которые благотворно влияют на сердце, мозг и кишечник, и могут снижать риск развития ряда заболеваний.

Регулярное употребление чеснока имеет рядом преимуществ для здоровья, утвержают эксперты. Давайте разберемся, каких именно.

Чеснок снижает воспаление

По словам диетолога из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо Лауры Бишоп-Симо, при регулярном употреблении чеснок помогает сдерживать воспалительные процессы. Он содержит серосодержащие соединения - в частности, аллицин, и они блокируют молекулы, которые запускают воспаление в организме.

Хроническое воспаление, как известно, связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, рака и артрита.

Работает как антиоксидант

Опять-таки благодаря этим же соединениям. Есть простой лайфхак: по словам диетолога больницы Northwell's Lenox Hill Hospital Джессики Зинн, если измельчить или нарезать чеснок и оставить на 5-10 минут перед готовкой, активируется фермент аллиназа - он запускает образование аллицина, главного антиоксиданта чеснока.

Это важно, так как длительный окислительный стресс провоцирует хронические болезни - диабет, рак, проблемы с сердцем.

Улучшает здоровье кишечника

"Чеснок богат пребиотиками, которые служат пищей для полезных кишечных бактерий, способствуя улучшению баланса микробиома", – объясняет Зинн. Кроме того, аллицин укрепляет слизистую оболочку кишечника - она пропускает питательные вещества и задерживает вредные соединения.

Защищает мозг

Воспаление и окислительный стресс со временем ухудшают работу мозга. Аллицин в чесноке обладает нейропротективными свойствами - он уменьшает воспаление и поддерживает когнитивные функции, отмечает Бишоп-Симо.

Поддерживает здоровье сердца

Аллицин также помогает снижать уровень триглицеридов и "плохого" холестерина, говорит Бишоп-Симо. Как известно, избыток этих веществ закупоривает артерии и повышает риск сердечных заболеваний.

Сколько зубчиков считается нормой и как правильно есть чеснок каждый день

Для максимальной пользы Зинн советует употреблять один-два зубчика чеснока в день. Сначала измельчите их и оставьте на 5-10 минут, чтобы высвободить аллицин - затем приготовьте или съешьте в сыром виде.

Однако увлекаться не стоит. По словам эксперта, большое количество чеснока может вызвать дискомфорт в желудке, раздражение кишечника и неприятный запах изо рта или тела - особенно если у вас повышенная чувствительность к нему или вы едите его в сыром виде.

"Чеснок в большом количестве также может вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами, такими как антикоагулянты и противозачаточные средства, - предупреждает Бишоп-Симо. - Поэтому перед тем как увеличить его потребление, лучше проконсультироваться с врачом".

Ограничить чеснок в рационе стоит тем, у кого диагностирована гипотония или нарушение свертываемости крови, предупреждает эксперт. То же касается людей с аллергией на чеснок или тех, кто придерживается диеты FODMAP.

Лучший способ включить чеснок в рацион - это использовать его в качестве приправы при приготовлении пищи. Также его можно добавлять при обжаривании овощей на масле, в супах и рагу, готовить чесночное конфи и намазывать на хлеб, использовать в песто и соусах или подавать огурцы с чесноком и имбирем как освежающий гарнир.

