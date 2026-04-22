Чеснок польза

Практически каждый рецепт начинается с чеснока - и это не случайно. Этот представитель луковых обладает ярким, пикантным вкусом, благодаря чему стал неотъемлемой частью множества блюд. К тому же чеснок богат полезными веществами, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением. Добавить его в ежедневный рацион несложно, но как именно чеснок влияет на здоровье?

Дипломированные диетологи рассказали, что будет с нашим организмом, если каждый день есть чеснок и сколько зубчиков считается нормой.

Видео дня

Что будет, если каждый день есть чеснок

Ежедневное употребление чеснока может положительно сказаться на общем состоянии здоровья: он помогает снижать воспаление, противостоять окислительному стрессу и поддерживать защитные силы организма, пишет издание Martha Stewart. Также чеснок богат антиоксидантами и пребиотиками, которые благотворно влияют на сердце, мозг и кишечник, и могут снижать риск развития ряда заболеваний.

Можно ли есть чеснок каждый день - польза овоща для здоровья

Регулярное употребление чеснока имеет рядом преимуществ для здоровья, утвержают эксперты. Давайте разберемся, каких именно.

  • Чеснок снижает воспаление 

По словам диетолога из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо Лауры Бишоп-Симо, при регулярном употреблении чеснок помогает сдерживать воспалительные процессы. Он содержит серосодержащие соединения - в частности, аллицин, и они блокируют молекулы, которые запускают воспаление в организме. 

Хроническое воспаление, как известно, связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, рака и артрита.

  • Работает как антиоксидант

Опять-таки благодаря этим же соединениям. Есть простой лайфхак: по словам диетолога больницы Northwell's Lenox Hill Hospital Джессики Зинн, если измельчить или нарезать чеснок и оставить на 5-10 минут перед готовкой, активируется фермент аллиназа - он запускает образование аллицина, главного антиоксиданта чеснока. 

Это важно, так как длительный окислительный стресс провоцирует хронические болезни - диабет, рак, проблемы с сердцем.

  • Улучшает здоровье кишечника 

"Чеснок богат пребиотиками, которые служат пищей для полезных кишечных бактерий, способствуя улучшению баланса микробиома", – объясняет Зинн. Кроме того, аллицин укрепляет слизистую оболочку кишечника - она пропускает питательные вещества и задерживает вредные соединения.

  • Защищает мозг 

Воспаление и окислительный стресс со временем ухудшают работу мозга. Аллицин в чесноке обладает нейропротективными свойствами - он уменьшает воспаление и поддерживает когнитивные функции, отмечает Бишоп-Симо.

  • Поддерживает здоровье сердца 

Аллицин также помогает снижать уровень триглицеридов и "плохого" холестерина, говорит Бишоп-Симо. Как известно, избыток этих веществ закупоривает артерии и повышает риск сердечных заболеваний.

Сколько зубчиков считается нормой и как правильно есть чеснок каждый день  

Для максимальной пользы Зинн советует употреблять один-два зубчика чеснока в день. Сначала измельчите их и оставьте на 5-10 минут, чтобы высвободить аллицин - затем приготовьте или съешьте в сыром виде.

Однако увлекаться не стоит. По словам эксперта, большое количество чеснока может вызвать дискомфорт в желудке, раздражение кишечника и неприятный запах изо рта или тела - особенно если у вас повышенная чувствительность к нему или вы едите его в сыром виде. 

"Чеснок в большом количестве также может вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами, такими как антикоагулянты и противозачаточные средства, - предупреждает Бишоп-Симо. - Поэтому перед тем как увеличить его потребление, лучше проконсультироваться с врачом".

Ограничить чеснок в рационе стоит тем, у кого диагностирована гипотония или нарушение свертываемости крови, предупреждает эксперт. То же касается людей с аллергией на чеснок или тех, кто придерживается диеты FODMAP.

Лучший способ включить чеснок в рацион - это использовать его в качестве приправы при приготовлении пищи. Также его можно добавлять при обжаривании овощей на масле, в супах и рагу, готовить чесночное конфи и намазывать на хлеб, использовать в песто и соусах или подавать огурцы с чесноком и имбирем как освежающий гарнир.

