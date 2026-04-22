Практически каждый рецепт начинается с чеснока - и это не случайно. Этот представитель луковых обладает ярким, пикантным вкусом, благодаря чему стал неотъемлемой частью множества блюд. К тому же чеснок богат полезными веществами, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением. Добавить его в ежедневный рацион несложно, но как именно чеснок влияет на здоровье?
Дипломированные диетологи рассказали, что будет с нашим организмом, если каждый день есть чеснок и сколько зубчиков считается нормой.
Ранее мы рассказывали, как авокадо влияет на давление - что будет, если есть фрукт каждый день.
Что будет, если каждый день есть чеснок
Ежедневное употребление чеснока может положительно сказаться на общем состоянии здоровья: он помогает снижать воспаление, противостоять окислительному стрессу и поддерживать защитные силы организма, пишет издание Martha Stewart. Также чеснок богат антиоксидантами и пребиотиками, которые благотворно влияют на сердце, мозг и кишечник, и могут снижать риск развития ряда заболеваний.
Можно ли есть чеснок каждый день - польза овоща для здоровья
Регулярное употребление чеснока имеет рядом преимуществ для здоровья, утвержают эксперты. Давайте разберемся, каких именно.
- Чеснок снижает воспаление
По словам диетолога из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо Лауры Бишоп-Симо, при регулярном употреблении чеснок помогает сдерживать воспалительные процессы. Он содержит серосодержащие соединения - в частности, аллицин, и они блокируют молекулы, которые запускают воспаление в организме.
Хроническое воспаление, как известно, связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, рака и артрита.
- Работает как антиоксидант
Опять-таки благодаря этим же соединениям. Есть простой лайфхак: по словам диетолога больницы Northwell's Lenox Hill Hospital Джессики Зинн, если измельчить или нарезать чеснок и оставить на 5-10 минут перед готовкой, активируется фермент аллиназа - он запускает образование аллицина, главного антиоксиданта чеснока.
Это важно, так как длительный окислительный стресс провоцирует хронические болезни - диабет, рак, проблемы с сердцем.
- Улучшает здоровье кишечника
"Чеснок богат пребиотиками, которые служат пищей для полезных кишечных бактерий, способствуя улучшению баланса микробиома", – объясняет Зинн. Кроме того, аллицин укрепляет слизистую оболочку кишечника - она пропускает питательные вещества и задерживает вредные соединения.
- Защищает мозг
Воспаление и окислительный стресс со временем ухудшают работу мозга. Аллицин в чесноке обладает нейропротективными свойствами - он уменьшает воспаление и поддерживает когнитивные функции, отмечает Бишоп-Симо.
- Поддерживает здоровье сердца
Аллицин также помогает снижать уровень триглицеридов и "плохого" холестерина, говорит Бишоп-Симо. Как известно, избыток этих веществ закупоривает артерии и повышает риск сердечных заболеваний.
Сколько зубчиков считается нормой и как правильно есть чеснок каждый день
Для максимальной пользы Зинн советует употреблять один-два зубчика чеснока в день. Сначала измельчите их и оставьте на 5-10 минут, чтобы высвободить аллицин - затем приготовьте или съешьте в сыром виде.
Однако увлекаться не стоит. По словам эксперта, большое количество чеснока может вызвать дискомфорт в желудке, раздражение кишечника и неприятный запах изо рта или тела - особенно если у вас повышенная чувствительность к нему или вы едите его в сыром виде.
"Чеснок в большом количестве также может вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами, такими как антикоагулянты и противозачаточные средства, - предупреждает Бишоп-Симо. - Поэтому перед тем как увеличить его потребление, лучше проконсультироваться с врачом".
Ограничить чеснок в рационе стоит тем, у кого диагностирована гипотония или нарушение свертываемости крови, предупреждает эксперт. То же касается людей с аллергией на чеснок или тех, кто придерживается диеты FODMAP.
Лучший способ включить чеснок в рацион - это использовать его в качестве приправы при приготовлении пищи. Также его можно добавлять при обжаривании овощей на масле, в супах и рагу, готовить чесночное конфи и намазывать на хлеб, использовать в песто и соусах или подавать огурцы с чесноком и имбирем как освежающий гарнир.