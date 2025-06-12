Узнайте, какие привычки больше всего вредят зубам и как правильно ухаживать за ротовой полостью.

Среди людей распространены мифы относительно того, от чего больше всего портятся зубы и как правильно за ними ухаживать. Страх перед стоматологами и неправильный уход приводят к проблемам, которых можно было избежать. Из-за ложных знаний пациенты тратят множество денег и времени.

Врач-стоматолог Вадим Мелоян эксклюзивно для УНИАН развенчал популярные мифы о зубах. А также назвал советы для правильной чистки и выбора пасты.

Портятся ли зубы от сладкого

Самый распространенный миф, который "гуляет" в народе, - это утверждение о плохом влиянии сладостей. Но на самом деле не все десерты наносят вред зубам, к примеру, мягкий шоколад никак не вредит эмали. Но есть один шаг, который нужно сделать после поедания сладкого во избежание проблем - следует прополоскать рот водой или специальным ополаскивателем и почистить зубы. В таком случае не будет риска разрушения эмали или появления кариеса.

Также мифом является то, что очень сильно портит зубы кофе. Напиток только может со временем вызвать потемнение эмали. Этого тоже легко предотвратить - почистить ротовую полость, как упоминалось ранее.

Некоторые считают, что негативно влияет газированная вода, но это тоже неправда. После такого питья у людей, которые имеют микротрещины, может обостряться чувствительность зубов. Это вызывают кислоты в составе напитка. Но негативного влияния газировки можно избежать - нужно прополоскать рот после нее обычной водой или ополаскивателем.

От чего больше всего разрушаются зубы

По словам эксперта, больше всего вредят зубам ириски. Если их рассасывать, то вреда не будет, но иногда их люди начинают жевать. Это главный враг пломб и коронок, конфеты их вытягивают, из-за чего материалы быстрее разгерметизируются и могут выпасть.

Еще один продукт, который очень сильно вредит зубам - леденцы, если их грызть. Возникают трещинки, в которые попадает сладкая среда и "запаковывает". Кариес в переводе с греческого означает "гниение", а сладкое является "бензином" для этого процесса. Но сладости не навредят зубам, если правильно их есть и потом очистить полость рта.

Стоматолог предупреждает, что состояние эмали может ухудшиться из-за любых горячих напитков. При горячем питье появляются микроповреждения. Иногда люди потребляют холодное после горячего, а это тоже провоцирует появление микротрещин. Когда это случается, эмаль быстро окрашивается цветными пигментами пищи и напитков, например, того же кофе. Кроме того, из-за таких ранок возникает чувствительность зубов.

Курение угнетает весь иммунитет, поэтому у курильщиков зубная эмаль становится тоньше, увеличивается риск возникновения кариеса. Поэтому негативное влияние сигарет на зубы - это не миф.

Шелушение семечек тоже нежелательно для здоровья зубов. Во время процесса на одни и те же точки идет нагрузка, и со временем верхний слой стирается и появляются борозды. Когда эмаль становится тоньше - увеличивается чувствительность зубов к термораздражителям - холодному или горячему. Врач советует чистить семена руками, а потом есть, или покупать уже почищенные семечки.

Почему у некоторых людей зубы не портятся до старости

На вопрос "влияет ли генетика на зубы" врач ответил, что от генов зависит максимум 20%, а остальные 80% - это все приобретенные вещи. От родителей детям может передаться специфическая форма или окраска, а также склонность к некоторым проблемам с зубами, например, пародонтитам. Также генетически может заложиться слабость зубов из-за меньшего количества макро- и микроэлементов.

Как объясняет врач, для здоровых зубов важно есть твердую пищу: "То, что у некоторых людей в старости хорошие зубы, я напрямую связываю с питанием. Сейчас мы часто едим фастфудную еду - она быстро приготовлена. А наши родители, деды и прадеды ели натуральные продукты - потребляли овощи. Они, к примеру, ели твердые яблоки, которые очищают эмаль, потребляли сырую морковь и капусту, и благодаря этому работали не только зубы, но и десны, которые также нужно нагружать для здоровья".

Сейчас люди едят меньше фруктов и овощей, а фастфуд не дает необходимой нагрузки на десны, да еще и создает на эмали чрезвычайную липкость - налетную бляшку, которую мы не видим. Она провоцирует образование более плотного налета - зубного камня, а затем вызывает заболевания десен.

Что нужно делать, чтобы не портились зубы

Чтобы продлить жизнь своим зубам, нужно правильно за ними ухаживать дома и раз в полгода посещать стоматолога для осмотра и, при необходимости, профессиональной чистки. Такая потребность возникла из-за того, что мы едим - необходимо убирать налет от фастфудной пищи и зубной камень.

Очень важно, какой щеткой вы чистите зубы и какие движения ею делаете. Мифом является польза жестких щеток, поскольку она будет вредить эмали, провоцировать повышенную чувствительность. Следует брать щетку средней жесткости или мягкую или ультрамягкую. На них можно нажимать, и вы точно будете знать, что поверхность зуба или десны не повредятся.

Даже не все взрослые знают, как правильно чистить зубы - движения должны быть выметальными, и двигаться следует от десен к низу зубов. Щетка должна массировать десны. Держите ее, как ручку в школе, - тремя пальцами. Нужно "вымести" поверхность каждого зуба. В среднем чистка должна длиться от 3 до 5 минут.

Не следует забывать о межзубных промежутках, поскольку это тоже поверхность зубов, просто их не может очистить щетка. Для правильной очистки нужно использовать и зубную нить, и ирригатор. Ирригатор прекрасно массирует десны, легко выметает налет напором воды. А зубная нить механически забирает клейкий налет, который инструмент не вымоет.

Также нужно знать, как выбрать зубную пасту. По словам эксперта хорошо, если она содержит ксилиты, - эти вещества создают оболочку на зубах и защищают их от образования кариеса. Еще прекрасно, если в пасте содержится гидроксиапатит - это минерал, который является основной составляющей зубной эмали. Также желательно, чтобы паста содержала фтор - он укрепляет эмаль.

Стоит обращать внимание на абразивность (царапаемость) пасты - она должна составлять от 50 RDA до 60 RDA. Это низкий и средний уровень абразивности. Паста с более высоким уровнем RDA может спровоцировать чувствительность зубов. В пастах не должно быть вредных для организма компонентов, в частности, анионного поверхностно-активного вещества Sodium Lauryl Sulfate (благодаря им лучше пенится) и парабенов (консервантов). Поэтому "если паста хорошо пенится, то она эффективна" - это еще один миф.

справка Вадим Мелоян Врач-стоматолог Окончил Тернопольский национальный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского. Начал работать по профессии еще в студенческие годы. Сейчас работает в тернопольской клинике St.Antonio. Общий опыт работы составляет 13 лет. Блогер, занимается просветительской деятельностью - в TikTok и в Instagram делится важными и интересными фактами о лечении зубов и десен.

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