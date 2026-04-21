Последствия Чернобыльской аварии все еще влияют на беременность: ученый назвал цифры

Дети, рождающиеся у ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, имеют наследственную мутацию, отметил Юрий Антипкин.

В Украине до сих пор обнаруживают радионуклиды (атомы с нестабильными ядрами, которые спонтанно распадаются, испуская ионизирующее излучение) в плаценте беременных женщин. Это негативно сказывается на беременности и состоянии здоровья детей.

Об этом во время пресс-конференции "40 лет Чернобыльской катастрофе: последствия, вызовы, угрозы" рассказал Юрий Антипкин – генеральный директор ГУ "Всеукраинский центр материнства и детства НАМН Украины", доктор медицинских наук, профессор, академик НАМН Украины.

"Мы 40 лет проводим мониторинг этих исследований. В начале этого года в плаценте мы также констатируем накопление радионуклидов. Это прежде всего стронций и цезий-137. Мы доказали, что если в плаценте обнаруживается примерно 10 беккерелей на килограмм массы, то это уже риск невынашивания беременности и нарушений здоровья родившегося ребенка. А в начале этого года мы констатируем 19 беккерелей на килограмм массы", – сказал Антипкин.

Он также добавил, что дети, рождающиеся у ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, имеют унаследованную мутацию.

"Почему я привожу эти цифры – чтобы бдительность у нас не была утрачена. Люди должны помнить, что циркуляция нуклидов до сих пор существует в природе. Что не нужно покупать продукты на стихийных рынках, нужно проводить радиационный контроль. Потому что то, что попадает в наш организм, в частности беременных женщин – это, в частности, через продукты питания", – пояснил Антипкин.

