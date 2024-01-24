Врач рассказал, сколько чашек чая нужно выпивать для достижения эффекта.

Врачи обнаружили, что употребление трех чашек зеленого чая в день может помочь снизить риск развития деменции.

Доктор Эдвард Окелло из Исследовательского центра питания человека Университета Ньюкасла рассказал, что зеленый чай может повысить умственную активность и здоровье человека, пишет Independent.

Профессор Окелло объяснил, что в зеленом чае содержится химическое вещество под названием галлат эпигаллокатехина, которое убивает фермент в клетках мозга, который вредит ему.

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Чем полезен зеленый чай

По данным ученых, зеленый чай очень полезен для человеческого организма. Но это еще не все, он также может сделать вас счастливее. Помимо того, что этот напиток способен снизить риск смертельных сердечных заболеваний и инсульта, он может действовать как средство для повышения настроения. "С научной точки зрения, в зеленом чае есть биоактивные вещества, которые сохраняют ум сосредоточенным и в то же время спокойным", - рассказала эксперт по питанию для здоровья мозга Мэгги Мун.

Однако ученые предупредили, что хотя зеленый чай может помочь поднять настроение, следует помнить, что это не универсальное средство.

Также диетологи рассказывали, что произойдет с человеческим телом, если пить зеленый чай каждый день.

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