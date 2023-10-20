Также специалисты рассказали, сколько чашек этого чая можно выпивать за день.

Всем известны полезные свойства зеленого чая, однако в общих чертах. Также не все знают, как часто можно его пить, чтобы не было побочных эффектов.

Специалисты утверждают, что чашка зеленого чая помогает справиться с длительным воспалением в организме, которое может стать хроническим, потенциально приводя к проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, высокое кровяное давление, диабет и рак, пишет Eatingwell.

Зеленый чай богат антиоксидантами, полифенолами, обладающими противовоспалительными свойствами. Исследование показало, что экстракт зеленого чая снижает уровень сахара в крови, а также уменьшает воспаление и проницаемость кишечника, как у здоровых людей, так и у людей с метаболическим синдромом.

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По данным Американской кардиологической ассоциации, исследования показывают, что употребление чая вместе с диетой, полезной для сердца, может улучшить функции мозга. Было обнаружено, что L-теанин, аминокислота, содержащаяся в зеленом чае, помогает улучшить работу мозга, укрепляя память и снижая тревожность. Одно из исследований показало, что "люди, принимавшие 100 миллиграммов L-теанина, меньше ошибались при выполнении задачи на внимание, чем участники группы, употреблявши плацебо. Употребление 50 мг кофеина или сочетание L-теанина и кофеина также улучшало концентрацию внимания".

Еще зеленый чай может помочь защититься от болезней сердца, поддерживая здоровый уровень холестерина. Исследования также показывают, что зеленый чай может снизить уровень сахара в крови и помочь предотвратить диабет 2 типа. Исследование выяснило, что чай замедляет естественное снижение уровня "хорошего" холестерина и может снижать уровень "плохого" холестерина.

Зеленый чай может помочь успокоить симптомы желудочно-кишечных расстройств и облегчить вздутие живота, устраняя скопление газов в кишечнике. Также исследователи выяснили, что этот напиток может действовать как пребиотик и улучшать среду толстой кишки.

Антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, особенно полифенолы, помогают защитить клетки от окислительного повреждения – фактора, который способствует возникновению ряда хронических заболеваний и рака. Полифенолы могут помочь предотвратить образование свободных радикалов, которые могут вызвать повреждение или гибель клеток, что в итоге может снизить риск развития рака. У людей, которые регулярно употребляют зеленый чай, риск развития рака молочной железы на 17% ниже, чем у тех, кто не пьет его.

Специалисты отметили, что для лучшего проявления полезных свойств зеленого чая, его лучше пить без сахара.

При этом, врачи отметили, что человек может столкнуться с негативными побочными эффектами, если потребляет его слишком много. Например, употребление слишком большого количества чая может привести к дефициту железа, поскольку напиток богат дубильными веществами, которые могут связывать железо и препятствовать его всасыванию в пищеварительном тракте. Многие люди любят выпить чашку теплого чая после еды, чтобы улучшить пищеварение. Однако зеленый чай может иметь противоположный эффект. Если вы из лучших побуждений дополните богатую железом еду чашкой зеленого чая, танины могут помешать организму усваивать его.

Важно помнить, что у зеленго чая есть кофеин, поэтому употребление слишком большого количества может вызвать такие симптомы, как беспокойство, нервозность, головная боль, тошнота, учащенное сердцебиение или проблемы со сном. Хотя уровень чувствительности к кофеину у всех разный, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов называет 400 миллиграммов в день (около 10 чашек зеленого чая) максимальным количеством кофеина, которое здоровые взрослые люди могут потреблять каждый день.

При этом специалисты отмечают, что польза зеленого чая для здоровья может быть сведена на нет добавлением сахара или избыточного количества меда.

Для большинства людей употребление зеленого чая в умеренных количествах каждый день безопасно. Безопасная доза - это от трех до пяти чашек в день. При этом зеленый чай лучше всего пить рано утром или в первой половине дня, чтобы кофеин не повлиял на ночной сон, а также через один-два часа после еды, чтобы помочь пищеварению.

Онако, те, у кого дефицит железа, могут ограничить или полностью избегать употребления зеленого чая. Танины в чае могут связываться с железом и препятствовать его усвоению организмом, что может усугубить эту проблему. Кроме того, тем, кто избегает кофеина, следует избегать и зеленого чая.

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