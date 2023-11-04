Эксперт объяснила, поможет ли употребление йогурта вашим усилиям по снижению веса.

Эксперты отметили, что когда люди садятся на диету в желании привести свой вес в норму, то обращают внимание на йогурт, который позиционируется как "здоровая" закуска или легкий завтрак.

Но диетологи предупредили, что многие разновидности йогурта содержат подозрительное количество сахара, пишет Eatthis.com. Специалистом по спортивной диетологии Эми Гудсон подтвердила, что йогурт может быть "полезным дополнением" к любому здоровому питанию или диете из-за его впечатляющего питательного преимущества. Однако, в первую очередь важно понять, как этот продукт вписывается в диету.

Йогурт содержит пробиотики. Многие сорта йогурта содержат "живые активные культуры", также известные как пробиотики. "Эти полезные бактерии могут поддерживать здоровый микробиом кишечника, что связано с лучшим контролем веса и улучшением пищеварения", - объяснила Гудсон.

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Он богат питательными веществами. Гудсон отметила, что йогурт полон необходимых питательных веществ, таких как витамин D, кальций и витамины группы B. "Кальций может играть роль в регулировании массы тела и жировом обмене", - сказала она.

Он универсален. Вы можете съесть йогурт разными вкусными способами, а возможности для полезных начинок безграничны. Использование ягод с добавлением натурального меда или орехов и семян вместе с йогуртом придаст дополнительную питательность. "Эти добавки могут увеличить содержание клетчатки в завтраке, что еще больше способствует насыщению", - объяснила Гудсон. "На завтрак йогурт можно смешать с овсяными хлопьями, использовать в качестве начинки для цельнозерновых блинов и смешать со смузи", - рекомендовала специалист.

Гудсон рассказала, что при употреблении йогурта для похудения и в рамках диеты следует выбирать несладкий йогурт, чтобы избежать добавленного сахара. Кроме того, следует к нему добавлять орехи, семена или фрукты, которые содержат клетчатку и питательные вещества.

Йогурт может способствовать достижению целей по снижению веса пятью способами:

1. Йогурт имеет высокое содержание белка.

Йогурт является источником высококачественного белка, который надолго заставит чувствовать себя сытым, тем самым уменьшая желание перекусить нездоровыми закусками или переедать перед следующим приемом пищи. "Белок известен своим насыщающим эффектом. Белок помогает сохранить и нарастить мышечную массу, что важно для здорового обмена веществ", - пояснила Гудсон.

2. Низкая калорийность.

Независимо от того, выберете ли вы обезжиренный или жирный йогурт, ваш выбор будет довольно низкокалорийным, что делает его идеальным для тех, кто хочет контролировать потребление калорий.

3. Поможет контролировать аппетит.

Это вкусное сливочное лакомство также поможет вам справиться с гормонами голода. "Белки и жиры в йогурте помогают регулировать гормоны голода, такие как грелин и лептин, которые помогают контролировать аппетит и уменьшают желание перекусить нездоровой и калорийной пищей", - рассказала диетолог.

4. Улучшает пищеварение.

Многие сорта йогурта содержат живые пробиотические культуры, которые способствуют "здоровому микробиому кишечника", объяснилат Гудсон. "Сбалансированный микробиом кишечника связан с улучшением пищеварения и может играть роль в контроле веса".

5. Помогает контролировать уровень сахара в крови.

По словам специалиста, сочетание жира и белка в йогурте может помочь вам контролировать уровень сахара в крови. Это снижает вероятность неожиданных энергетических сбоев и желания насладиться сладкой и калорийной пищей.

Польза йогурта

Специалистам давно известны полезные свойства йогура. В частности,, они отметили, что йогурт – один из самых популярных кисломолочных продуктов на сегодня. А все потому, что помимо своих вкусовых качеств, этот продукт также оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Сегодня мы расскажем, чем полезен йогурт и почему его нужно регулярно употреблять в пищу.

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