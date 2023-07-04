Чай матча славится многими полезными свойствами и заслуженно стал всемирно известным.

Матча латте - очень популярный напиток зеленого цвета, который присутствует в меню любой современной кофейни. Матча - это порошок зеленого чайного листа и одноименный напиток на его основе. Он считается гораздо полезнее других видов чая, поскольку выпивается прямо с заваркой. Выращивают растение исключительно в тени, собирают листья и перемалывают в порошок. Не зря всему миру так полюбилась матча - польза этого напитка доказана учеными.

Чем полезна матча

Приверженцы ЗОЖ называют матчу лекарством от всех болезней. Она богата антиоксидантами, железом, калием, фтором, витаминами группы B, C, Е, K.

Полезные свойства этого напитка впечатляют - перечислим самые основные.

Видео дня

Крепкий иммунитет . Матча содержит в 137 раз больше антиоксидантов, чем зеленый чай. Эти вещества важны для защиты иммунитета от болезней и для замедления процессов старения. Напиток снижает риск развития рака, диабета, варикоза и сердечно-сосудистых заболеваний, а также инсульта и сердечного приступа.

. Матча содержит в 137 раз больше антиоксидантов, чем зеленый чай. Эти вещества важны для защиты иммунитета от болезней и для замедления процессов старения. Напиток снижает риск развития рака, диабета, варикоза и сердечно-сосудистых заболеваний, а также инсульта и сердечного приступа. Бодрость . Исследования показывают, что матча бодрит не хуже чашки кофе и повышает физическую выносливость. При этом зеленый напиток лишен неприятных побочных эффектов, таких как учащение пульса и повышение нервозности.

. Исследования показывают, что матча бодрит не хуже чашки кофе и повышает физическую выносливость. При этом зеленый напиток лишен неприятных побочных эффектов, таких как учащение пульса и повышение нервозности. Красивая кожа . Порошок матча часто применяют в косметологии для производства различных кремов, шампуней и масок для лица. Этот суперфуд замедляет старение кожи, делает её гладкой и эластичной, защищает от вредного влияния ультрафиолета. Катехины в матче уменьшают раздражение кожи и снижают риск появления акне и розацеа.

. Порошок матча часто применяют в косметологии для производства различных кремов, шампуней и масок для лица. Этот суперфуд замедляет старение кожи, делает её гладкой и эластичной, защищает от вредного влияния ультрафиолета. Катехины в матче уменьшают раздражение кожи и снижают риск появления акне и розацеа. Легкое похудение . Чашка чая матча в день обязательна для желающих похудеть. Вещества катехины в его составе ускоряют метаболизм и активируют термогенное сжигание жира в организма. Проще говоря, вы худеете быстрее и эффективнее.

. Чашка чая матча в день обязательна для желающих похудеть. Вещества катехины в его составе ускоряют метаболизм и активируют термогенное сжигание жира в организма. Проще говоря, вы худеете быстрее и эффективнее. Хорошее настроение . L-теанин в составе матчи положительно влияет на выработку гормонов счастья серотонина и дофамина. Напиток мягко наполняет энергией и улучшает настроение, при этом не вызывая чувства разбитости, как после кофе.

. L-теанин в составе матчи положительно влияет на выработку гормонов счастья серотонина и дофамина. Напиток мягко наполняет энергией и улучшает настроение, при этом не вызывая чувства разбитости, как после кофе. Женское здоровье . Чем полезен чай матча для женщин? У них напиток снижает болезненность менструаций и помогает наладить регулярность циклов.

. Чем полезен чай матча для женщин? У них напиток снижает болезненность менструаций и помогает наладить регулярность циклов. Красивая улыбка . Тестирования показали, что антибактериальные свойства матчи сохраняют зубы крепкими и здоровыми. Напиток поможет избавиться от зубного налета и неприятного запаха изо рта.

Готовят чай матча в воде температурой 70-80°. Сначала порошок растворяют в небольшом количестве воды с помощью специального венчика. Затем заливают остальной водой или теплым молоком. Напиток нужно выпить сразу после приготовления, иначе порошок осядет на дно и чай потеряет часть полезных свойств.

Кому нельзя пить матчу

Исследования показали, что матчу не следует пить беременным и кормящим женщинам, поскольку у них чай увеличивает риск развития железодефицитной анемии.

Не стоит пить матчу раньше, чем за 6 часов до сна, иначе будет трудно уснуть.

Матча богата кофеином, поэтому её нельзя пить тем людям, которым запрещен кофе, например, гипертоникам. Если чрезмерно увлечься этим чаем, то есть риск получить передозировку кофеина. Ранее мы подробно рассказывали, кому нельзя пить кофе.

Вас также могут заинтересовать новости: