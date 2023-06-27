Для некоторых людей натуральный кофе может стать настоящим ядом.

Многие любители кофе не представляют свой день без чашки ароматного напитка. Кофеин содержит немало полезных веществ и витаминов, но также может навредить самочувствию.

Общеизвестно, что употребление кофе сильно бодрит и повышает давление. Но гипертоники - не единственная категория людей, которым лучше отказаться от натурального напитка. Разбираемся, кому нельзя пить кофе и по каким причинам.

Видео дня

Имплантация зуба

Если вы ставили зубные импланты, то стоматолог точно советовал вам отказаться от кофе на 3-5 дней. Причина, почему после имплантации нельзя пить кофе, состоит во влиянии на сосуды десен. Напиток повышает давление, из-за чего и так травмированная область вокруг импланта может начать кровоточить.

Болезни сердца

Кофеин из напитка увеличивает не только давление, но и частоту сердечных сокращений. Людям с жалобами на работу сердечно-сосудистой системы стоит проконсультироваться с врачом, при каких заболеваниях сердца нельзя пить кофе.

Детский возраст

Педиатры не советуют давать кофе детям до 12 лет. У них напиток вызывает тревожность, ухудшает качество сна и заглушает аппетит. Еще одна причина, почему детям нельзя пить кофе, это повышенный риск развития кариеса на молочных зубах.

Эпилепсия

Некоторые исследования указывают на связь между частым употреблением кофе и увеличением частоты эпилептических приступов.

Беременность

Среди ученых нет единого мнения насчет допустимости перерывов на кофе во время беременности. Среди причин, почему нельзя пить кофе беременным, называют вымывание кальция из костей под воздействием кофеина. А ведь беременным и так не хватает кальция. Также кофе нельзя не стоит пить кормящим мамам.

Глаукома

Кофеин может повысить внутриглазное давление, поэтому людям с глаукомой натуральный напиток лучше не пить.

Повышенный холестерин

Людям с повышенным холестерином можно пить не больше 4 чашек напитка на день. Кофе содержит вещество кофестол, которое увеличивает уровень холестерина в крови, особенно у женщин.

Почему нельзя пить кофе на голодный желудок

Никому не рекомендуется пить напиток натощак. Он стимулирует выработку соляной кислоты, что может вызвать проблемы с ЖКТ, если в желудке нет пищи.

Вас также могут заинтересовать новости: