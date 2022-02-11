Организм людей, которые сократили потребление калорий примерно на 14% в течение двух лет, вырабатывал больше Т-клеток, которые отвечают за иммунитет и замедляют процесс старения.

Ограничение потребления калорий улучшает метаболические и иммунные реакции в организме человека, которые определяют, как долго человек проживет и насколько хорошее у него будет здоровье.

Об этом говорят выводы нового исследования. Оно показало, что люди, которые сократили потребление калорий примерно на 14% в течение двух лет, вырабатывали больше Т-клеток, которые играют ключевую роль в иммунной функции и замедляют процесс старения, передает medikforum.

"Два года умеренного ограничения калорий перепрограммировали пути в жировых клетках, которые помогают регулировать то, как митохондрии вырабатывают энергию, противовоспалительные реакции организма и, возможно, долголетие", - пояснил доктор Эрик Равуссин, заместитель исполнительного директора по клиническим наукам в Центре биомедицинских исследований Пеннингтона.

По словам доктора Равуссина, помимо улучшения иммунитета увеличение Т-клеток связано с улучшенной способностью сжигать запасы жирных кислот для получения энергии. Это важно, потому что, если человек не сжигает жирные кислоты, они накапливаются в органах, что приводит к резистентности к инсулину, ожирению, диабету 2 типа и старению.

Исследование также показало, что ограничение калорий на 40% у грызунов продлевает их жизнь. Также снижался уровень гена, кодирующего ацетилгидролазу фактора активации тромбоцитов (PLA2G7). Снижение PLA2G7 приносит пользу для здоровья, включая снижение возрастного воспаления и улучшение метаболического здоровья. Если ученые найдут способ использовать PLA2G7, они смогут создать лекарство, продляющее здоровый период жизни.

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