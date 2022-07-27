Они отметили, что загрязнение воздуха, вероятно, увеличивает риск ускоренного "снижения когнитивных функций" у пожилых людей.

Снижение когнитивных функций у пожилых людей с большей вероятностью может быть ускорено из-за воздействия вредных выбросов.

Британская правительственная исследовательская группа, которая проанализировала 70 исследований на эту тему, пришла к выводу, что загрязнение воздуха может увеличить риск развития деменции, пишет Guardian.

В своем отчете исследовательская группа сделала вывод, что загрязнение воздуха, вероятно, увеличивает риск ускоренного "снижения когнитивных функций" и "развития деменции" у пожилых людей.

Специалисты считают, что это связано с воздействием загрязняющих веществ, попадающих в кровеносную систему, и влияющих на приток крови к мозгу.

"Проанализированные эпидемиологические данные сообщают о связи между хроническим воздействием загрязнения воздуха и снижением общего познания и ухудшением зрительно-пространственных способностей, а также снижением когнитивных функций и повышенным риском слабоумия", - заявили авторы.

При этом специалисты добавили, что исследования расходятся в отношении того, какое загрязняющее вещество больше всего связано с этими эффектами. Они отметили, что это предстоит выяснить.

Есть также убедительные доказательства того, что воздействие загрязненного воздуха увеличивает риск сердечных заболеваний.

По данным Британского кардиологического фонда, вдыхание загрязненного воздуха может повредить кровеносные сосуды, сделав их более узкими и твердыми, что увеличивает вероятность образования тромбов, нарушений сердечного ритма и сердечных приступов.

Как сообщал УНИАН, ученые из Китая в ходе исследования, в котором приняли участие более 2 тыс. человек в возрасте 60+, пришли к выводу, что короткий сон во второй половине дня улучшает умственную деятельность у пожилых людей.

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