Многим дневной сон помог справиться со стрессом и улучшить концентрацию на задачах.

Если есть возможность, ученые рекомендуют спать днем хотя бы 15 минут. Это благотворно скажется на умственных способностях.

Исследования показывают, что кому-то достаточно 15 минут, а кому-то нужно два часа сна. Главное – чтобы дневной сон не лишал человека ночного, и не становился причиной бессонницы, передает medikforum.

В частности, недавнее исследование показало, что участники, которые регулярно спали днем 20-30 минут, продемонстрировали позднее улучшенные когнитивные навыки и память, они стали более внимательны. Однако те, кто спал более 20-30 минут, страдали сонливостью и не проявляли каких-либо значительных улучшений.

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Кроме того,многие неоднократно говорили, что крепкий сон не только помогает им лучше справляться со стрессом, но и дает возможность сосредоточиться, улучшить память, а также повысить их креативность.

Ученые отмечают, что мозг отказывается интенсивно трудиться, когда он очень устал. Общеизвестно, что если дело доходит до силы воли, она бывает наиболее высока утром, когда мозг максимально свеж. И если мы лишены сна, мозгу трудно сосредоточиться и игнорировать отвлекающие факторы. Энергичный сон в середине дня может помочь уменьшить стресс и восстановить концентрацию.

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